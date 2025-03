Vision Pro: Metallica in Apples neuestem Immersive Video erleben

Am Freitag erscheint Apples neuestes Immersive Video für die Vision Pro, in dem ihr in einen Live-Mitschnitt der M72-Tour von Metallica eintauchen könnt. Der Clip wurde in Mexico City im Rahmen der ausverkauften Tour aufgezeichnet und enthält die beliebten Stücke „Whiplash“, „One“, und „Enter Sandman“. Das Video funktioniert dabei ausschließlich auf der Vision Pro. Wer das Mixed-Reality-Headset ausprobieren will, kann sich einen Demo-Termin im Apple Store vor Ort buchen.

Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, äußert sich zum Immersive Video so:

„Game Changing ist noch milde ausgedrückt. Unser Konzert auf diese Weise zu sehen, zusammen mit der Energie der Fans in Mexico City – das ist sehr beeindruckend und macht riesigen Spaß. Wir waren schon immer daran interessiert, die Grenzen zu verschieben, und Metallica auf Apple Vision Pro ist genau das.“

Für die Aufzeichnung des Konzerts baute Apple ein speziell entworfenes Bühnendesign mit 14 Apple-Immersive-Videokameras, die den Auftritt zusammen mit weiteren Kameras, wie Kamera-Dolly-Systemen und festinstallierten Kameras, aus allen erdenklichen Blickwinkeln aufzeichneten.

Zane Lowe von Apple Music äußerte sich im Rahmen eines Interviews mit Lars Ulrich ähnlich begeistert:

„Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Musikfan, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist nicht nur der beste Platz im Haus – es ist, als säße man auf dem einzigen Platz auf der Bühne.“

Vision-Pro-Demo im Apple Store buchen

Das Metallica-Apple-Immersive-Video ist ab Freitag für alle Vision-Pro-Besitzer verfügbar. Wer das Headset samt der Immersive Videos ausprobieren möchte, kann online einen Termin im Apple Store vor Ort buchen. Dazu müsst ihr hier euren Store in der Nähe auswählen und dann auf „Einkaufsberatung buchen“ klicken.

Neben dem Immersive-Video von Metallica wurden mittlerweile auch einige weitere Inhalte speziell für die Vision Pro produziert, etwa die Serien Boundless und Adventure. Weitere Immersive Video, etwa über U2-Sänger Bono, werden noch im Laufe des Jahres veröffentlicht.