Segway Navimow: Neues Updates verbessert Rasenmähroboter

In unserem Adventskalender haben wir ja bereits einen Rasenmähroboter von Segway Navimow verlost und demnächst werden wir uns nicht nur ein Gerät der i-Serie genauer ansehen, sondern auch die neuen X3-Modelle genauer ansehen. Die neuen Premium-Roboter dürften in den kommenden Wochen in Deutschland starten.

Segway Navimow kümmert sich allerdings nicht nur um neue Hardware, sondern verbessert auch die Software. Das ist natürlich eine feine Sache für alle diejenigen, die bereits in der Vergangenheit zugeschlagen haben und sich nun über die Updates freuen können.

Das sind die Neuerungen in der Navimow-App

Mit dem bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Update der Navimow-App auf Version 3.0 gibt es einige spannende Neuerungen, die wir euch kurz vorstellen möchten. Hier ein erster Überblick:

Verbesserte Wettererkennung: Bei Regen, Schnee, Frost, starkem Wind oder hohen Temperaturen kann der Navimow den Mähvorgang unterbrechen oder anstehende Aufgaben verschieben, bis sich die Wetterlage verbessert.

Neue Traktionskontrolle: Sie ermöglicht es dem Rasenmähroboter, auch auf nassem und schlammigem Gelände sowie auf komplexen Untergründen, wie im Rasen integrierte Gartenleuchten oder einziehbare Sprinkler, die Arbeit zu verrichten.

Verbesserte Kantenmähfunktion: Damit der Navimow noch präziser um markierte Sperrflächen fährt, ohne ungewollte Rasenkanten zu hinterlassen.

Muster zeichnen: Mit der neuen Zeichnung-Funktion lassen sich kurze Nachrichten, kleine Bilder oder Designs setzen, die der Navimow anschließend in den Rasen mäht.

Ebenfalls wurde der Diebstahlschutz um neue Alarmtypen ergänzt und eine Kindersicherung integriert, um die manuelle Bedienung im Standby oder Betrieb zu verhindern. Ebenso unterstützen die Rasenmäher von Segway Navimow nun auch Google Assistent und können darüber per Sprache gesteuert werden.

