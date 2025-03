Expelled: Narratives Detektiv-Abenteuer landet im App Store

Falls Detektiv-Geschichten schon immer euer Fall waren, dann gibt es im App Store einen vielversprechenden Neuzugang. Expelled (App Store-Link) steht ab sofort für iPhone und iPad zum Kauf bereit. Die Universal-App kostet 6,99 Euro und verzichtet leider auf eine deutsche Lokalisierung. Dafür hat sich das Entwicklerteam bei der Gestaltung des englischsprachigen Spiels besonders viel Mühe gegeben, neben Sprechblasen gibt es auch zahlreiche Vertonungen.

In Expelled schlüpft ihr in die Rolle von Verity Amersham, die im Jahr 1922 ein Stipendium an der Miss Mulligatawney’s School for Promising Girls antritt. Als eines Morgens eine Mitschülerin aus einem Fenster stürzt, wird Verity für schuldig erklärt und von der Schule verwiesen. Nun ist es an euch, der Strafe innerhalb von nur einem Schultag zu entgehen.

In Expelled erlebt ihr immer wieder andere Geschichten

Wie bei den Spielen von Inkle üblich, wurde Expelled so konzipiert, dass es mehrmals gespielt werden kann. Jeder Durchgang dauert etwa 30-45 Minuten, und du wirst in einem Versuch neue Details kennenlernen, die dir Ideen für den nächsten geben werden. Oftmals muss man ein wenig um die Ecke denken und auch nicht immer die offensichtlichen Antworten wählen. Kannst du dem Rauswurf mit fairen Mitteln entkommen – oder mit einem Verbrechen? Kannst du den Schuldigen finden – oder jemand anderen, der die Schuld auf sich nimmt?

Obwohl das Spiel (wenn man es nur ein einziges Mal spielt) relativ kurz ist, hat jede Entscheidung ihre Auswirkungen. Die eigenen Handlungen wirken sich auf die anderen Charaktere aus, die sich natürlich auch alles merken, was sie sehen und hören.

Ganz nebenbei hat das Entwicklerteam in Expelled noch einige Rätsel eingebaut. So könnt ihr beispielsweise versuchen, in den verschlossenen Keller einzudringen und dort auf Spurensuche zu gehen. Es sind diese kleinen Details und spannenden Umwege, die das Spiel zu einem Ergebnis machen.