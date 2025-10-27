Apple veranstaltet spezielles Entwickler-Event für das Vision Pro-Headset

In der vergangenen Woche wurde Apples neues Mixed-Reality-Headset, das Apple Vision Pro, in einer überarbeiteten Version mit einem M5-Chip vorgestellt. Apple nutzte diese Gelegenheit, um Entwicklern und Entwicklerinnen zu diesem Thema neue Informationen, Tipps und Hinweise an die Hand zu geben.

Im Zuge dessen hielt man ein „Meet with Apple“-Event ab, bei dem das Unternehmen den Schwerpunkt auf die Entwicklung immersiver Medien und interaktiver Apps für das Vision Pro-Betriebssystem visionOS 26 legte. Beim Entwickler-Event wurden Personen in das hauseigene Entwicklerzentrum in Cupertino, Kalifornien, eingeladen, um an verschiedenen Sitzungen teilnehmen zu können. So ging es unter anderem um die Erstellung von Apple Immersive Video, die Gestaltung räumlicher Interaktionen und die Verwendung von Funktionen wie räumlichen Personas und SharePlay. Von Apple heißt es dazu:

„Während dieses Livestreams am ersten Tag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit visionOS 26 eindrucksvolle immersive und interaktive Geschichten erzählen können. Sie lernen, wie Sie Ihre kreativen Ideen für Formate wie Apple Immersive Video umsetzen können, und sehen Beispiele aus früheren Produktionen aus der Praxis. Sie erfahren, wie Sie für räumliche Interaktion gestalten und Geschichten erzählen können, die das Publikum zu einem Teil Ihrer Erfahrung machen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie SharePlay und räumliche Personas einsetzen können, um Menschen über Ihre Ideen miteinander zu verbinden. Am zweiten Tag tauchen wir tief in Apple Immersive Video und Apple Spatial Audio ein. Sie erfahren, wie Sie völlig neue Medienerlebnisse schaffen, mit Apple Immersive Video beginnen, neue Produktionsabläufe erkunden und sich mit früheren Apple Immersive-Produktionen beschäftigen können.“

Wer möchte, kann sich die kompletten Aufnahmen von Tag 1 und Tag 2 als Video-on-Demand über Apples Entwickler-YouTube-Kanal ansehen. Auch wir haben die beiden mehrstündigen Videos unter dem Artikel eingebunden. Das aktualisierte Apple Vision Pro-Headset wurde am 15. Oktober dieses Jahres vorgestellt und ist seit dem 22. Oktober offiziell im Apple Store zu Preisen ab 3.699 Euro erhältlich.