visionOS: Einführung der Spatial-Gallery-App in der zweiten Beta von visionOS 2.4

Das nächste Update für das Betriebssystem von Apples Mixed-Reality-Headset, Vision Pro, steht vor der Tür. VisionOS 2.4 befindet sich derzeit in der zweiten Beta-Version und gestern fügte Apple dieser eine wichtige weitere Verbesserung hinzu: Die neue App „Spatial Gallery“ bietet Nutzern räumliche Fotos, Videos und Panorama-Aufnahmen von Künstlern, Fotografen und Filmemachern.

Derzeit finden sich in der neuen Spatial-Gallery-App bereits Inhalte aus den Bereichen Meeresleben, Eisklettern in Kanada, ein Fallschirmsprungvideo von Red Bull Air Force sowie ein Hinter-den-Kulissen-Video von Severance. Auch mit dem iPhone aufgenommene räumliche Fotos sind in der Spatial Gallery bereits vorhanden.

Apple plant eigenen Angaben zufolge zudem weitere Inhalte dort anzubieten, etwas aus den Bereichen Kultur, Kunst, Lifestyle, Sport, Natur, Reisen und Unterhaltung.

visionOS 2.4 erscheint im April

Die Spatial Gallery ist ab sofort für alle Vision-Pro-Besitzer verfügbar, die die neueste Beta-Version von visionOS 2.4 installiert haben. Die finale Version von visionOS 2.4 soll im April für die Öffentlichkeit zum Download bereitgestellt werden. Neben der Spatial Gallery enthält dieses dann auch Apple-Intelligence-Funktionen.

Fotos: MacRumors.