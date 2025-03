Delta Chat: Quelloffener Messenger erhält Update mit vielen kleinen Verbesserungen

Schaut man sich den aktuellen Messenger-Markt an, dürfte zumindest in Deutschland noch immer Metas WhatsApp dominieren und einige Konkurrenten wie Signal, Threema und Telegram im Schlepptau haben. Einen gänzlich anderen Ansatz zum Nachrichtenversand bietet die App Delta Chat (App Store-Link), die sich kostenlos für iPhones, iPads und Macs aus dem deutschen App Store herunterladen lässt, und über die wir bereits Anfang Januar dieses Jahres erstmals berichtet haben.

Delta Chat setzt auf ein quelloffenes und dezentrales System, und benötigt zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Darüber hinaus wird etwa 49 MB an freiem Speicherplatz eingefordert. Neben vielen anderen Sprachen ist auch eine deutsche Lokalisierung für die Anwendung bereits vorhanden.

Während übliche Messenger am Markt auf eigene Server setzen, über die die Chat-Kommunikation geleitet wird, verzichtet Delta Chat auf diesen Schritt und wendet stattdessen Chatmail-Server oder auch klassische E-Mail-Server im IMAP-Format an. Beim ersten Start braucht es daher keinen speziellen Nutzeraccount, sondern es lässt sich eine bestehende oder eine von Delta Chat erstellte Mailadresse für die Kommunikation verwenden. Man könnte sagen, die App fungiert prinzipiell wie ein E-Mail-Client, allerdings im Instant-Messaging-Format.

Schaut man sich die Changelogs im deutschen App Store an, sieht man, dass das deutsche Entwicklerteam von Merlinux aus dem Baden-Württembergischen Freiburg allzeit fleißig an Optimierungen für Delta Chat arbeitet und in aller Regelmäßigkeit Updates für den Messenger bereitstellt. Mit Version 1.54.3 ist jetzt ein ganz frisches Update erschienen, mit dem unter anderem die Barrierefreiheit und Synchronisation verbessert wurde. Das sind die Verbesserungen in Delta Chat 1.54.3:

Barrierefreiheit: Voice-Over liest eine Reaktionszusammenfassung für Nachrichten vor

Synchronisierung des Löschens von Nachrichten und Chats mit anderen Geräten

Ermöglicht das Scannen mehrerer QR-Einladungscodes, ohne auf die Fertigstellung zu warten, um den nächsten zu scannen

Nicht-Mitgliedern nicht erlauben, die vorübergehenden Timer-Einstellungen von Gruppen zu ändern

Das Vorhängeschloss wird korrekt angezeigt, wenn die Nachricht nicht über das Netzwerk gesendet wird.

Wenn auf einem Gerät Reaktionen zu sehen sind, wird die Benachrichtigung von Ihren anderen Geräten entfernt

Keine Störung mit Benachrichtigungen, wenn jemand eine Gruppe verlässt

Dateien, die von webxdc-Apps erzeugt wurden, direkt teilen

Menüreihenfolge optimieren

Speicherplatz sparen durch Deduplizierung von Dateien beim Senden

Erkennen von inkompatiblen Profilen aus neueren App-Versionen beim Importieren

Absender in „Gespeicherte Nachrichten“ anzeigen

Darüber hinaus gibt es die üblichen Fehlerbehebungen. Das Merlinux-Team berichtet, dass die neuen Funktionen und Verbesserungen nach und nach in den kommenden Tagen verteilt werden. Sollte man daher nach der Aktualisierung bestimmte Änderungen noch nicht vorfinden, hilft etwas Geduld.

Die Idee von Delta Chat ist einmalig und gestaltet die Kommunikation per Chat samt verknüpfter Mailadresse absolut simpel. Zudem lässt es sich auch mit Personen kommunizieren, die nicht den gleichen Messenger installiert haben. Nicht umsonst bekommt Delta Chat in der Mobilversion sehr gute 4,5 Sterne im App Store verpasst, im Mac App Store sind es für die Desktop-Variante (Mac App Store-Link) sogar volle 5 Sterne. Weitere Informationen zu Delta Chat gibt es bei GitHub sowie auf der offiziellen Website.