Google Gemini: Neues Update bringt Sperrbildschirm-Widgets und mehr

Erst Ende Februar haben wir über eine Aktualisierung für den KI-Assistenten von Google, Google Gemini (App Store-Link), berichtet, das unter anderem ein Redesign des App-Startbildschirms mit sich brachte. Nun gibt es nach kurzer Zeit erneut ein Update, das die App auf Version 1.2025.0762303 anhebt und erstmals auch Sperrbildschirm-Widgets sowie einen direkten Zugriff über das Kontrollzentrum ermöglicht.

Hat man das Update auf die neueste Version von Gemini vollzogen, warten insgesamt sechs verschiedene Sperrbildschirm-Widgets für einen schnelleren Zugriff auf Googles KI-Assistenten:

Prompt eingeben: Du weißt bei einer Frage nicht weiter? Gib einfach irgendetwas ein.

Du weißt bei einer Frage nicht weiter? Gib einfach irgendetwas ein. Mit Gemini Live sprechen: Mit Gemini kannst du deine Gedanken durchsprechen oder Ideen sammeln.

Mit Gemini kannst du deine Gedanken durchsprechen oder Ideen sammeln. Mikrofon öffnen: Öffne schnell dein Mikrofon, um beispielsweise Erinnerungen einzurichten oder Kalendertermine zu erstellen.

Öffne schnell dein Mikrofon, um beispielsweise Erinnerungen einzurichten oder Kalendertermine zu erstellen. Kamera verwenden: Mach ein Foto von irgendwas und stelle Gemini Fragen dazu.

Mach ein Foto von irgendwas und stelle Gemini Fragen dazu. Bild teilen: Wähle ein Bild aus, u weitere Informationen zu erhalten, neue Kunstwerke zu erstellen oder einen Chat zu starten.

Wähle ein Bild aus, u weitere Informationen zu erhalten, neue Kunstwerke zu erstellen oder einen Chat zu starten. Datei teilen: Teile eine Datei, um Kontext zu deiner Frage zu geben oder den Gedankengang dahinter zu erklären.

Der erste Kurzbefehl öffnet einfach die App und die Tastatur, um mit der Eingabe einer Eingabeaufforderung zu beginnen, während man Gemini Live jetzt direkt starten kann, anstatt einen zweistufigen Prozess zu durchlaufen. Mit „Mikrofon öffnen“ lässt sich eine Texteingabe direkt per Sprache eingeben, und „Kamera verwenden“ startet die integrierte In-App-Kamera. Die letzten beiden Widgets rufen direkt die Bild- oder Dateiauswahl auf.

Die sechs Widgets können auch jeweils so eingerichtet werden, dass sie als Eckschaltflächen auf dem Sperrbildschirm und im Kontrollzentrum angezeigt werden. So lässt es sich schnell darauf zugreifen, ohne auf den Start- oder Sperrbildschirm angewiesen zu sein. Zudem gibt es mit dem frischen Update auf Version 1.2025.0762303 auch die Option, Texte, Bilder und Links direkt in Gemini von jeder App aus zu teilen. Darüber hinaus ist jetzt Deep Research in Gemini Advanced verfügbar, und es gibt die üblichen UI-Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Google Gemini steht weiterhin in einer Version für das iPhone kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation wird mindestens iOS 16.0 oder neuer sowie rund 105 MB an freiem Speicherplatz auf dem Apple-Smartphone benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Google Gemini bereits vorhanden.