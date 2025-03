Apple stellt das neue iPad Air mit M3-Chip vor

Apple hat soeben das neue iPad Air vorgestellt, das nun auf den M3-Chip setzt und mit Apple Intelligence kompatibel ist. Der M3 bringt eine Reihe von Verbesserungen gegenüber den Modellen mit M1. Er verfügt über eine leistungsstarke 8-Core-CPU und ist bei Multithreading-Workflows bis zu 35 Prozent schneller als das iPad Air mit M1. Die 9-Core-GPU sorgt für eine bis zu 40 Prozent höhere Grafikleistung im Vergleich zum M1. Zudem bringt der M3 erstmals Apples fortschrittliche Grafikarchitektur auf das iPad Air.

Mit an Bord ist die neue Neural Engine im M3-Chip, die noch mehr KI-Fähigkeiten in iPadOS freischaltet. Im Vergleich zum M1 ist sie bis zu 60 Prozent schneller bei KI-basierten Workloads. Darüber hinaus wurde das iPad Air speziell für Apple Intelligence entwickelt. Ab Anfang April wird Apple Intelligence mit all seinen Funktionen auch in Deutschland verfügbar sein.

Neues Magic Keyboard für das iPad Air

Wer das iPad Air als Laptop-Ersatz nutzen möchte, kann das neue Magic Keyboard verwenden, das ein größeres Trackpad bietet und mit 14 Funktionstasten einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Features ermöglicht. Es wird magnetisch befestigt, während der Smart Connector die Stromversorgung und den Datenaustausch sichert. Ein präzise gefrästes Aluminiumscharnier verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Das bekannte schwebende Design bleibt erhalten. Das Magic Keyboard für das 11-Zoll-Modell kostet 329 Euro, die größere Version für das 13-Zoll-iPad Air liegt bei 349 Euro.

Das neue iPad Air ist ab heute in den Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau erhältlich und kommt mit Speicheroptionen von 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB. Das 11-Zoll-Modell startet ab 699 Euro, während die Cellular-Version bei 869 Euro beginnt. Die 13-Zoll-Variante kostet in der Wi-Fi-Version 949 Euro, mit Cellular liegt der Einstiegspreis bei 1.119 Euro. Die Auslieferung erfolgt ab dem 12. März 2025.

iPad mit doppeltem Speicher und A16-Chip

Auch das Standard-iPad erhält ein Upgrade: Das Einsteigermodell bietet jetzt doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration. Zudem kommt erstmals der A16-Chip zum Einsatz, der eine bessere Performance für alltägliche Aufgaben bietet – zuvor war der A13 Bionic verbaut.

Das iPad mit 128 GB Speicher startet bei 399 Euro, während die Cellular-Variante ab 569 Euro erhältlich ist.