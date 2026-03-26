DJI Avata 360: Neue 8K-360-Grad-FPV-Drohne für immersive Flugerlebnisse

Nachdem mir die ersten Testflüge mit der DJI Neo 2 sehr viel Freude bereitet haben, habe ich eine Online-Prüfung zum Fernpiloten absolviert und auch eine e-ID aus UAS-Betreiber erhalten. Klingt alles ziemlich kompliziert, ist aber am Ende eine recht einfache und vor allem vernünftige Sache. Nun bin ich für die nächsten Herausforderungen gewappnet, zum Beispiel die ersten Flüge mit der neuen DJI Avata 360.

Aktuell ist das Testgerät noch eingepackt und wartet auf besseres Wetter, dann werde ich die neue Drohne aber definitiv mal bei uns in Wattenscheid ausführen. Das Highlight ist sicherlich das neue 360 Grad Objektiv, das 360 Grad Aufnahmen für 8K/60fps-HDR-Videos und 120-MP-Fotos ermöglicht. Kurz zusammengefasst: Ihr fliegt erst mit der Drohne durch die Gegend und könnt im Anschluss bestimmen, in welche Richtung ihr filmt.

In der Postproduktion kann mithilfe der DJI Fly und DJI Studio Apps eine einzelne Aufnahme mit dem 360 Grad-Imaging der Drohne in verschiedene Kreationen umgewandelt werden. So können mit einem virtuellen Gimbal-Tool beispielsweise beim Flug in eine Richtung Horizonte gedreht und Perspektiven verschoben werden, um zurückzublicken oder einen Flip auszuführen. Ganz ohne irgendwelche großen Flugkünste.

Die wichtigsten Details zur DJI Avata 360

Die Avata 360 bietet bis zu 23 Minuten Flugzeit und verfügt über mehrere standardmäßige Sicherheitsfunktionen, darunter die omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht sowie integrierte Propellerschutzvorrichtungen. Mit 42 GB internem Speicher können 30 Minuten 360°-Video in 8K ohne microSD-Karte aufgezeichnet werden.

Solltet ihr auf den internen Speicher setzen, kann dank WiFi 6 ein GB Videomaterial in nur 10 Sekunden übertragen werden. Alternativ könnt ihr auf eine schnelle microSD-Karte aufzeichnen und die Speicherkarte dann einfach in euer MacBook Pro stecken, um die Videos weiter zu bearbeiten.

Kaufen könnt ihr die DJI Avata 360 in verschiedenen Sets:

DJI Avata 360 (nur Drohne) für 459 Euro

DJI Avata 360 (DJI RC 2) für 719 Euro

DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2 + 2 Akkus) für 939 Euro

DJI Avata 360 Motion Fly More Combo für 939 Euro

Die reine Drohne ist bereits ausverkauft, online bestellen könnt ihr bei DJI oder Amazon aber noch das Set mit der Display-Fernsteuerung.

DJI Avata 360 (RC 2), 360°-Drohne mit 1-Zoll-8K-360°-Imaging für FPV- und... 1-Zoll-8K-360°-Imaging – Mit 1-Zoll-äquivalenten Sensoren [1] werden Licht und Schatten mit außergewöhnlicher Klarheit eingefangen...

O4+ FHD-Videoübertragung – Bietet starke Störfestigkeit, liefert hochauflösende Übertragung mit hoher Bildrate in 1080p/60 fps und unterstützt...

Ich werde den Selbstversuch wagen

Nachdem ich mit der DJI Neo 2 und den automatischen Flugmodi so viel Spaß hatte, werde ich als immer noch absoluter Einsteiger für euch den Selbstversuch wagen. Wie einfach lässt sich die DJI Avata 360 durch die Luft bewegen und wie gut sind die Videos, die ein Neuling damit anfertigen kann? Bekommt man so etwas ohne Probleme hin oder ist das eine Hausnummer zu groß? Ich werde euch hoffentlich schon nächsten Monat und vor dem offiziellen Start am 23. April mehr berichten können.

Ein paar Profis haben sich die neue Drohne bereits angesehen, eines der Resultate könnt ihr euch hier ansehen: