Current: Ein neuer RSS-Reader, der das schlechte Gewissen abschafft

Der Indie-Entwickler Terry Godier hat mit Current einen RSS-Reader für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht, der die bisherige Logik des Genres grundlegend in Frage stellt. Die App setzt bewusst auf Ruhe und Klarheit, und richtet sich damit bewusst gegen das, was Godier als „Phantom Obligation“ bezeichnet. Letzteres ist das schlechte Gewissen, das entsteht, wenn man seinen Feed-Reader ein paar Tage nicht öffnet und von einer wachsenden Zahl ungelesener Artikel empfangen wird.

Der entscheidende Unterschied zu bestehenden RSS-Readern liegt im Kernkonzept der App. Statt Feeds als Listen darzustellen, die abgearbeitet werden müssen, zeigt Current einen sogenannten „River“: Einen Nachrichtenstrom, in dem Inhalte eintreffen, eine Weile verweilen und dann wieder verschwinden. Eilmeldungen bleiben dabei etwa drei Stunden sichtbar, während normale Nachrichtenartikel bis zu 18 Stunden im Strom verbleiben. Ungelesene Zähler oder rote Badges gibt es überhaupt nicht, so dass man beim Öffnen der App das sieht, was gerade aktuell ist – und das wars.

Auch in der Bedienung setzt Current auf bewusste Gestaltung. Statt Artikel als „gelesen“ zu markieren, können Nutzer und Nutzerinnen sie bewusst „loslassen“: Ein langer Wisch nach links lässt die Karte aus dem Bildschirm fliegen, die verbleibenden Karten schließen die Lücke wie Wasser. Neun Farbpaletten mit je einem hellen und dunklen Modus sowie Serifenschrift als bewusste Designentscheidung sollen das Lesen entschleunigen und vertiefen. Quellen, die den Strom mit Dutzenden Artikeln täglich überschwemmen, können zudem automatisch gedrosselt oder stumm geschaltet werden.

Autorenkontext wertschätzt journalistische Stimmen

Current unterstützt mehrere Sync-Anbieter wie Feedbin, MiniFlux, FreshRSS, NewsBlur und The Old Reader sowie lokale RSS-Feeds ohne Account. Um die App nutzen zu können, ist kein Anlegen eines Nutzer-Accounts notwendig, die Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten kann per iCloud erfolgen. Godier hat zudem eine Spezifikation namens Byline entwickelt, die RSS-Feeds um einen spezifischen Autorenkontext erweitert. Der Entwickler macht damit deutlich, dass ihm neben der Entschleunigung auch die Sichtbarkeit journalistischer Stimmen am Herzen liegt.

Current (App Store-Link) ist als Einmalkauf für 9,99 Euro im App Store erhältlich und kommt ohne weiteres Abonnement, In-App-Käufe und Werbung aus. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 17.0 oder macOS 15.0 oder neuer benötigt, ebenso wie rund 30 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen bislang in englischer Sprache bereit, wer deutschen RSS-Feeds folgt, kann diese aber natürlich auf Deutsch lesen. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website der Anwendung.

Ob der neue Ansatz dem RSS-Format neues Leben einhauchen kann, bleibt abzuwarten. Wer jedoch dem täglichen Nachrichten-Hamsterrad entkommen will, sollte dem ungewöhnlichen und ablenkungsfreien Prinzip von Current durchaus einen genaueren Blick schenken.