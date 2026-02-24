Apple erweitert iOS 26.4, denn die neue Beta testet erstmals Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android. Dadurch werden plattformübergreifende Chats deutlich sicherer. Während iMessage schon lange geschützt ist, fehlte diese Sicherheit bislang bei Gesprächen zwischen unterschiedlichen Systemen, weshalb Nachrichten theoretisch mitgelesen werden konnten.

Verschlüsselung funktioniert jetzt systemübergreifend

Mit der zweiten Beta aktiviert Apple die Verschlüsselung erstmals auch für Chats mit Android-Geräten, sodass Nachrichten während der Übertragung geschützt bleiben. Zuvor funktionierte der Test nur zwischen iPhones ohne iMessage, wodurch der praktische Nutzen stark eingeschränkt blieb. Jetzt erweitert Apple den Test bewusst, weil iPhone- und Android-Kommunikation immer wichtiger wird.

Damit verschlüsselte Nachrichten funktionieren, müssen iPhone-Nutzer die zweite iOS-26.4-Beta installieren, während Android-Nutzer die aktuelle Version von Google Messages verwenden müssen. Nur wenn beide Geräte kompatibel sind, wird der Chat automatisch als verschlüsselt erkannt und entsprechend geschützt übertragen.

Update kommt später

Apple bestätigt außerdem, dass die Verschlüsselung noch nicht Teil der finalen iOS-26.4-Version sein wird, obwohl sie bereits getestet wird. Stattdessen plant Apple die Veröffentlichung erst mit späteren Updates, sodass Entwickler und Netzbetreiber genügend Zeit zur Anpassung erhalten.

Während der Beta-Phase unterstützen zudem nicht alle Geräte oder Mobilfunkanbieter die neue Technik.

Zusammenarbeit mit Google

Apple entwickelte die Funktion gemeinsam mit der GSM Association, weil ein einheitlicher Sicherheitsstandard für RCS entstehen soll. Android-zu-Android-Chats besitzen bereits Verschlüsselung, während iMessage zwischen iPhones seit Jahren vollständig geschützt ist. Mit diesem Schritt schließen Apple und Google nun eine der größten Sicherheitslücken moderner Messenger-Kommunikation.

Warum das wichtig ist

Durch die neue Verschlüsselung werden Nachrichten zwischen iPhone und Android künftig genauso privat wie klassische iMessage-Chats. Dadurch verbessert Apple nicht nur die Sicherheit, sondern reduziert auch Unterschiede zwischen den beiden größten Smartphone-Ökosystemen. Langfristig könnte RCS damit erstmals zu einer wirklich sicheren SMS-Alternative werden.