FotMob: Tolle Fußball-Apps bietet jetzt Heatmaps der Spieler

Ich bin bereits vor einigen Jahren von OneFootball auf FotMob (App Store-Link) umgestiegen. Die Fußball-App aus Norwegen wurde ursprünglich von zwei Brüdern als kleines Hobby entwickelt und erreicht mittlerweile mehrere Millionen Fußball-Fans. Grund dafür sind sicherlich auch die regelmäßigen Updates mit neuen Funktionen.

Mit Version 1227 steht jetzt eine weitere Aktualisierung bereit, die wieder spannende Features liefert. Ab sofort könnt ihr direkt in der App Heatmaps der einzelnen Spieler abrufen und so auf einen Blick sehen, wo und wie häufig sie sich auf dem Feld bewegt haben.

Um die Heatmap zu öffnen, tippt ihr einfach in der Begegnung im Bereich der Aufstellung auf den Namen eines Spielers. In der Spieler-Statistik ist die neue Heatmap dann nicht zu übersehen. Besonders praktisch: Ihr könnt sogar zwei Spieler miteinander vergleichen und beide Heatmaps direkt nebeneinander begutachten.

Außerdem liefert FotMob mit der jüngsten Aktualisierung eine weitere kleine Statistikserweiterung. In den Spielerprofilen gibt es jetzt einen Graphen, der den Marktwert im Laufe der Karriere abbildet.

Das bietet die Fußball-App FotMob sonst noch

Ich persönlich nutze FotMob vor allem, um die ersten drei Ligen in Deutschland zu verfolgen. Neben Tabelle und Spieltagsübersicht schaue ich gerne in die Live-Ticker und aktiviere für ausgewählte Partien gerne auch mal die Push-Mitteilungen, um kein Tor zu verpassen. Ebenso können ausgewählte Spiele als Live-Aktivität auf dem Lockscreen und der Dynamic Island dargestellt werden.

Darüber hinaus gibt es einen großen News-Bereich, der auf die verschiedensten Quellen verlinkt und die Artikel direkt in einem In-App-Browser öffnen kann. Auch hier können gezielt Nachrichten zu den favorisierten Clubs angezeigt werden.

Am Ende gehört FotMob sogar zu den wenigen Apps, für die ich ein Abonnement abgeschlossen habe. 8,49 Euro pro Jahr bezahle ich gerne für die werbefreie Version der App.