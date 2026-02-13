Ich weiß es selbst nicht, aber ich nutze weiterhin WeatherPro (App Store-Link), wenn ich prüfen will, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht. Nachdem die App verkauft wurde, hat sich bei WeatherPro kaum etwas getan, aber die gelieferten Daten und deren Aufmachung sprechen mich aus Gewohnheit immer noch an. Ich verstehe das manchmal selbst nicht.

Nachdem die App mein Abo mal wieder nicht erkannt hat, habe ich sie von meinem iPhone gelöscht und neu aus dem App Store geladen. Nach der Neuinstallation bin ich fast vom Stuhl gefallen, denn die Entwickler haben tatsächlich ein Update vorgelegt, das die App minimal an Liquid Glass anpasst. Und das gefällt mir persönlich gar nicht.

Statt der App ein modernes Erscheinungsbild zu verpassen, haben die Entwickler lediglich die untere Menüleiste und ein paar Knöpfe in Liquid Glass umgestaltet – und das auch noch richtig schlecht. Das neue Menü am unteren Displayrand ist meiner Meinung nach viel zu groß und stört. Die Buttons oben links und oben rechts sehen ebenfalls zu groß aus und stören das altbackene Design zusätzlich.

Zudem zeigt die App im Bereich „Graphs“, übrigens der einzige Menüpunkt, der nicht korrekt übersetzt ist, am unteren Rand einen weißen Balken an, der das Menü schlecht lesbar macht und einfach störend aussieht.

Warum ist WeatherPro so erfolgreich?

Es ist weiterhin erstaunlich, dass WeatherPro nach all den Jahren immer noch die Charts im App Store in der Kategorie „Wetter“ anführt. Obwohl das Design altbacken ist, habe ich mich an das Layout gewöhnt, sodass ich mit keiner anderen Wetter-App warm werde. Und natürlich bezahle ich weiterhin brav 99 Cent im Monat, damit auch meine Frau die App nutzen kann. Wieso? Ich weiß es nicht.

Der App Store bietet so viele gute und moderne Wetter-Apps, doch ich habe den Absprung einfach verpasst. Da ich mit der Vorhersage bei WeatherPro sehr zufrieden bin, komme ich immer wieder zurück. Wer dennoch nach einer Alternative sucht: WetterOnline, wetter.com, DWD WarnWetter, AccuWeather und The Weather Channel sind nur einige Apps, die WeatherPro zumindest in Sachen Design und Layout um Längen schlagen.