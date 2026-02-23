Nomad erweitert Portfolio: Neue Tracking Cards Pro und Air für das Wo Ist?-Netzwerk

Der amerikanische Zubehörhersteller Nomad bringt zwei neue Bluetooth-Tracker im Kartenformat auf den Markt. Mit der Tracking Card Pro und der Tracking Card Air erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio um zwei Varianten, die sich trotz ähnlicher Grundfunktion gezielt an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse richten. Beide Modelle integrieren sich in Apples Wo Ist?-Netzwerk und sind auf besonders flache Bauformen ausgelegt.

Die Tracking Card Pro richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die besonderen Wert auf Robustheit und lange Akkulaufzeit legen. Das Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat ist nach IPX7 gegen Wasser und Staub geschützt. Ein integrierter 350 mAh-Akku ermöglicht nach vollständiger Aufladung eine Nutzungsdauer von bis zu 16 Monaten. Das Gerät misst 8,5 × 5,4 × 0,25 Zentimeter, wiegt lediglich 15 Gramm und lässt sich kabellos über Qi- oder MagSafe-Ladegeräte aufladen.

Die Tracking Card Air setzt hingegen auf ein noch schlankeres Profil. Mit einer Stärke von lediglich 1,7 Millimetern, was etwa zwei übereinander gelegten Kreditkarten entspricht, eignet sie sich besonders für sehr flache Geldbörsen und Kartenfächer, in denen herkömmliche Tracker keinen Platz finden. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat und ist ebenfalls IPX7-zertifiziert. Die Akkulaufzeit fällt mit bis zu fünf Monaten deutlich kürzer aus als beim Pro-Modell.

Nomad Tracking Card Air erscheint in Kürze

Mit der Aufteilung in Pro und Air differenziert Nomad seine Tracking Cards erstmals klar nach Einsatzzweck: Statt auf zusätzliche Funktionen zu setzen, konzentriert sich der Hersteller auf Unterschiede in Material, Bauhöhe und Auslegung für den Alltag. Beide Modelle verzichten zudem bewusst auf Einwegbatterien und setzen stattdessen auf nachhaltiges kabelloses Laden. Dies kennt man von anderen Herstellern leider auch anders, so dass die Tracker mit leerer Batterie nur noch im Müll entsorgt werden können.

Die Nomad Tracking Card Pro ist zu einem Preis von 44,95 Euro in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort bei Amazon erhältlich. Die Air-Modelle sollen in Kürze zu einem Kaufpreis von 34,95 Euro ebenso in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar gemacht werden, sind aber bisher noch nicht bei Amazon gelistet.