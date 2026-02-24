Alles neu in iOS 26.4 Beta 2

Apple testet weiterhin die kommende iOS-Version 26.4, die noch in diesem Frühling für alle erwartet wird. Die zweite Beta-Version steht für Entwickler zum Download bereit und bringt einige Änderungen mit, die wir folgend für euch zusammenfassen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten

Die wohl größte Neuerung haben wir euch schon ausführlich vorgestellt, jedoch darf sie in der Übersicht nicht fehlen. Nachdem iMessage-Nachrichten schon lange verschlüsselt sind, setzt Apple jetzt auch auf verschlüsselte Nachrichten, wenn die Kommunikation Android-Geräte beinhaltet. Obwohl die Tests gestartet sind, kommt die RCS-Verschlüsselung nicht mit iOS 26.4, sondern mit einer späteren iOS-Version.

Homescreen minimal optimiert

Das Menü, das sich öffnet, wenn man den Homescreen bearbeiten möchte, nutzt nun mehr Transparenz, um besser mit dem Liquid-Glass-Design zu harmonieren.

Games-App mit neuer Suche

Die Suchleiste in der Games-App ist nicht mehr am unteren Displayrand zu finden, sondern oben.

Bedienungshilfen mit neuer Option

Im Abschnitt „Anzeige und Textgröße“ unter „Bedienungshilfen“ gibt es eine neue Option namens „Hervorhebungseffekte reduzieren“.

Software-Build-Nummern anzeigen

Wenn man in iOS 26.4 ein neues iOS-Update installiert, kann man auf den Namen tippen, um die Build-Nummer anzuzeigen.

Beta-Updates

Wenn man Beta-Updates aktiviert hat, jedoch seit vier Monaten keine neue Version mehr installiert hat, wechselt das Gerät automatisch wieder auf die offizielle iOS-Version.