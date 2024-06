Neue Gerüchte: iPhone 17 soll deutlich dünner werden

Apple hat mit dem neuen M4 iPad Pro bewiesen, dass sie neue Technik auch in ein dünneres Gehäuse verpacken können. Wie schon vorab berichtet, plant Apple für 2025 wohl ein deutlich dünneres iPhone, das auf den Namen „iPhone 17 Slim“ hören könnte. Auch der bekannte Apple-Experte Mark Gurman berichtet in seinem neusten Power On-Newsletter, dass Apple sich „auf die Entwicklung eines deutlich dünneren Smartphone konzentriert“.

Im Zuge dessen hat auch der Display-Experte Ross Young ergänzt, dass das Display 6,55 Zoll groß sein soll. Während Gurman nur auf den Zeitplan eingeht und erwartet, dass ein dünneres iPhone im Jahr 2025 mit dem iPhone 17 erscheint, wollen andere Quelle erfahren haben, dass die Kamera in die obere Mitte des Geräts wandert.

Beliebte Android-Smartphones, unter anderem das Google Pixel 8 Pro, setzt auch auf ein mittig platziertes Kamerasystem. Gleichzeitig wird gemunkelt, dass eine verbesserte Frontkamera und eine schmalere Dynamic Island geplant ist.

Auch die Apple Watch und das MacBook sollen dünner werden

„Der Plan sieht vor, dass das neueste iPad Pro der Beginn einer neuen Klasse von Apple-Geräten sein wird, die die dünnsten und leichtesten Produkte in ihren Kategorien in der gesamten Technologiebranche sein sollen.“, lässt Mark Gurman weiter wissen. Laut seinen Informationen soll Apple auch an einem dünneren MacBook Pro und einer dünneren Apple Watch arbeiten.

Der Trend zeichnet sich ab: Das iPad Pro hat sich verschlankt ohne Einbüßen hinnehmen zu müssen und macht zudem neue Funktionen möglich. Gleiches Szenario soll sich also auch auf das iPhone, die Apple Watch und das MacBook Pro ausweiten. Hätte ich definitiv nichts dagegen. Und ihr?

Foto: MacRumors, nur Platzhalter, zeigt nicht das iPhone Slim.