ESR macht klappbare 3-in-1-Reiseladestation mit Qi2 kompatibel

Die ESR 3-in-1-Reiseladestation habe ich schon ausführlich getestet, allerdings noch in der Variante ohne Qi2. Ich könnte den Artikel abkürzen und sagen, dass das 3-in-1-Reiseladestation in der Neuauflage Qi2 (Amazon-Link) unterstützt und den Artikel beenden, aber das wäre dann doch etwas zu kurz gefasst. Daher findet ihr folgend noch einmal alle wichtigen Daten zur neuen Ladestation mit Qi2.

Die ESR 3-in-1-Ladestation ist wirklich sehr kompakt und lässt sich im Winkel zwischen 0 und 78 Grad aufklappen. Da das Scharnier stark genug ist, wird das iPhone in der eingestellten Position fix gehalten. Ihr könnt auch ein MagSafe-Case nutzen und müsst es nicht entfernen, ebenso kann man das iPhone im Hoch- oder Querformat an der Station anbringen.

Das iPhone hält magnetisch und wird mit Qi2 und 15 Watt zuverlässig und schnell geladen. Für den Betrieb ist ein USB-C Kabel sowie ein 30 Watt starkes Netzteil im Lieferumfang enthalten, sodass ihr sofort einsatzbereit seid. Das Design ist ziemlich simpel und ist der Ständer aufgeklappt, könnt ihr dahinter eure Apple Watch und die AirPods laden.

AirPods und Apple Watch kann man auch aufladen

Eure AirPods legt ihr einfach auf das Ladepad und habt so immer einsatzbereite Kopfhörer für die nächste Musiksession. Bei der Apple Watch verhält sich das weiterhin so, dass ihr einen zusätzlichen Ladeadapter in den USB-C Anschluss stecken müsst. Dieser ist in der passenden Farbe beiliegend und kann die Apple Watch auch im Schnelllademodus aufladen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr eine Apple Watch 7 und neuer innerhalb von nur 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent laden könnt. Es spielt keine Rolle, was für ein Armband ihr nutzt, denn ihr könnt auch ein geschlossenes Band einfach als Loop um die Station legen.

ESR Ladestation mit Qi2 ist sehr kompakt

Ich habe es oben schon erwähnt, dass die eigentliche Ladestation mit Abmessungen von 111,5 x 66 x 15,9 Millimeter ziemlich kompakt ist, wobei ihr die Station, das Ladekabel, den Apple Watch Adapter und das Netzteil in einem Etui transportieren könnt, dass dann nicht mehr so schön kompakt ist. Das Etui ist 117,2 x 100 x 55 Millimeter groß, bietet dafür aber Platz für alle Teile. Natürlich müsst ihr das Etui nicht verwenden, praktisch ist es aber allemal.

Qi2 verlangt einen deutlichen Aufpreis

Die alte Variante, die das iPhone nur mit 7,5 Watt auflädt, gibt es im Angebot schon für 53,99 Euro, wohingegen die ESR 3-in-1-Reiseladestation mit Qi2 für 79,99 Euro verkauft wird. Diesmal könnt ihr aber auch zu einer weißen Variante greifen, die ebenfalls für 79,99 Euro bei Amazon bestellbar ist.