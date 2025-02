EcoFlow Rapid: Magnetische Powerbank jetzt auch mit 10.000 mAh

Der Name EcoFlow Rapid dürfte euch geläufig sein. Immerhin haben wir im Dezember bereits die kleine Variante mit 5.000 mAh genauer unter die Lupe genommen. Punkten konnte die magnetische Powerbank unter anderem mit Kabel, Ständer und Qi2. Als negativ haben wir die recht Kratzer-anfällige Rückseite empfunden.

Mit der müsst ihr leider auch bei der großen Powerbank leben, die ab sofort zum Listenpreis von 89,99 Euro (Amazon-Link) bestellt werden kann. Die EcoFlow Rapid mit 10.000 mAh bietet nicht nur mehr Kapazität, sondern auch noch einmal mehr Leistung.

Mit 10.000 mAh können auf jeden Fall alle iPhones locker einmal aufgeladen werden, auch die großen Pro Max Geräte. Über die magnetische Qi2-Ladefläche klappt das mit 15 Watt Leistung, wobei man dann natürlich einen recht dicken Brocken am iPhone hat.

EcoFlow Rapid kann auch andere USB-C-Geräte schnell mit Strom versorgen

Falls ihr mehr Leistung benötigt, könnt ihr auf das integrierte USB-C-Kabel zurückgreifen. Über das kann die EcoFlow Rapid Powerbank stolze 65 Watt Leistung bereitstellen, so taugt sie auch als Notstromversorgung für ein MacBook. Und auch das Aufladen erfolgt mit dem passenden Netzteil mit bis zu 65 Watt, in nur 33 Minuten soll man so 70 Prozent erreichen können.

Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zur kleinen Variante. Die große EcoFlow Rapid Powerbank zeigt den Ladestatus nicht nur mit vier kleinen LED-Punkten an, sondern mit einer digitalen Ladeanzeige in Prozent. So wisst ihr zu jeder Zeit, wie viel Saft noch im Akku steckt.

Keine Veränderungen gibt es rund um den praktischen Ständer, mit dem ihr euer iPhone entweder im Hoch- oder Querformat aufstellen könnt. In beiden Fällen kann das iPhone per Qi geladen werden, bei der Aufständern im Querformat könnt ihr auf auf das integrierte Kabel zurückgreifen und das iPhone so noch etwas schneller aufladen.

