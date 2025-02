Die Highlights der Woche: Apple lädt uns alle ein

Auch wenn es zuvor schon ein paar kleinere Gerüchte gab, kam diese neue App dann doch überraschend: Apple Einladungen (App Store-Link), auch Apples Invites genannt, ist in dieser Woche im App Store gelandet. Ganz ohne großes Betriebssystem-Update, weit entfernt von der letzten Keynote.

Ähnlich wie beispielsweise Journal, Apples Tagebuch-App, ist Apple Einladungen nur für das iPhone gemacht. Über andere Geräte, etwa iPad oder Mac, kann man alternativ auch über icloud.com/invites auf den neuen Dienst zugreifen. Was man damit anstellen kann, erklärt bereits der Name: Einladungen verschicken, annehmen und Veranstaltungen organisieren.

Bei der Sache gibt es aber einen großen Haken: Nur mit einem aktiven iCloud-Abo kann man in der Einladungen-App auch Einladungen erstellen. Dieses Premium-Abo kostet mindestens 99 Cent pro Monat und liefert bisher hauptsächlich zusätzlichen Speicherplatz in der iCloud zum Speichern und Synchronisieren von Dateien, Fotos und Videos.

Wenn ich mich nicht täusche, ist es die erste Anwendung von Apple, die ein iCloud+ Abonnement voraussetzt. Bisher war das allerhöchstens für spezielle Dienste, wie etwa iCloud Privat Relay oder HomeKit Secure Video, notwendig – aber in diesen Fällen auch irgendwie nachvollziehbar.

Neues auf dem Hueblog

Rund um Philips Hue hat sich in dieser Woche vieles um die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt gedreht. Amazon hat bei den meisten Preisen mitgezogen und wir haben die Top-Deals aus dem Bereich smarte Beleuchtung für euch zusammengesucht. Hier findet ihr unsere Top-10 und in diesem Artikel noch zwei spannende Nachzügler der Aktion. Zudem hat Philips Hue in dieser Woche ein Firmware-Update für die Hue Bridge veröffentlicht, dass die Kommunikation mit dem Hue Bewegungsmelder verbessern soll.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick