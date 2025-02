Dreame X50 Ultra Complete: Top-Modell auf 1.259 Euro reduziert

Bei MediaMarkt und Saturn wird mal wieder der Super Bowl gefeiert. Ab 9:00 Uhr könnt ihr bei beiden Shops die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent sparen. Okay, nicht wirklich, aber umgerechnet gibt es auf viele Produkte einen Rabatt von umgerechnet rund 16 Prozent. Auch wenn mal wieder zahlreiche Kategorien ausgeschlossen sind, gibt es doch die eine oder andere Perle.

Da wäre zum Beispiel der brandneue Dreame X50 Ultra Complete, der erst im Januar auf den Markt gekommen ist. Zum Start wurde er kurzzeitig für 1.399 Euro verkauft, diese Marke unterbietet MediaMarkt deutlich. Hier landet ihr bei 1.259,67 Euro (zum Angebot) – allerdings nur mit Login im MyMediaMarkt-Konto.

Zur Auswahl steht leider nur das schwarze Modell des Dreame X50 Ultra Complete. Das weiße Gerät wird derzeit exklusiv von Amazon vertrieben und ist bei MediaMarkt nur überteuert und ohne Rabatt von einem Marketplace-Händler erhältlich.

Dreame X50 Ultra Complete oder Roborock Saros 10R?

Bis zum Ende des Monats soll ja auch der Roborock Saros 10R erscheinen. Für welches der beiden Modelle sollte man sich entscheiden? Beide sind, so sehen wir es, nahezu gleichauf. Der Roborock hat eine etwas intelligentere Navigation, der Dreame punktet mit einer besseren Selbstreinigung und kann über höhere Schwellen klettern. Einen klaren Sieger gibt es in diesem Duell aus unserer Sicht nicht.

Am Ende macht der Preis den Unterschied. Den Roborock Saros 10R gab es ja schon kurzzeitig bei Amazon für 1.499 Euro, der Dreame X50 Ultra Complete kostet jetzt rund 250 Euro weniger – und das ist für mich schon ein ziemlich großes Argument. Schaut gerne auch noch mal in meinen Testbericht zum Dreame X50.

Beide Hersteller sind definitiv weit vor allen anderen Marken unterwegs. Wir schauen uns derzeit ein weiteres neues Top-Modell von einem anderen Hersteller an und hier gibt es vor allem in Sachen Objekterkennung und Navigation krasse Unterschiede zu den beiden Spitzenreitern in diesem Bereich.

Dreame X50 Ultra Complete 1.499 EUR 1.259,67 EUR jetzt kaufen

Weitere Perlen und Highlights der Mehrwertsteuer-Aktion werden wir euch auf jeden Fall noch vorstellen, beim einen oder anderen Produkt wird Amazon auch sicherlich mitziehen. Bis dahin könnt ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt auch selbst stöbern, vielleicht ist euer Wunschprodukt ja zu einem guten Preis erhältlich.