Lufthansa nutzt ab sofort neue AirTag-Funktion für Gepäckstücke

Überraschend kommt diese Meldung ganz sicher nicht, denn bereits im Dezember hat Apple zusammen mit iOS 18.2 eine neue AirTag-Funktion eingeführt, zu der sich die Lufthansa damals schon bekannt hatte. Nachdem einige amerikanische Airlines das neue Feature bereits schneller gestartet hatten, ist nun auch unsere deutsche Airline mitsamt ihren Partnern Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings mit dabei.

Worum geht es genau? Um die AirTag-Ortungsfunktion für Gepäckstücke. Spannend wird das im Fall der Fälle, wenn nämlich ein Koffer oder ein anderes mit einem AirTag ausgestattetes Gepäckstück verloren geht. In diesem Fall könnt ihr den AirTag unkompliziert mit der Airline „teilen“ und es dem Personal so ermöglichen, die AirTag-Funktionen zum Auffinden eures Koffers zu nutzen.

Wie sieht die neue AirTag-Funktion in der Praxis aus?

Wie genau kann man sich das Feature vorstellen? Ich denke, dass es zum Beispiel sehr nützlich sein kann, wenn man ein Gepäckstück in einem Haufen von Koffern, etwa in einem großen Lagerraum für verlorenes Gepäck, identifizieren will. Immerhin kann dank des AirTags ja eine zentimetergenaue Ortung durchgeführt werden. Wo sich das Gepäck grob befindet, ist den Airlines aufgrund der vielen Scans ja üblicherweise bekannt. Von der Lufthansa heißt es dazu: „Besonders bei der Gepäckermittlung konnten wir in den letzten Monaten erhebliche Verbesserungen erzielen. Die Einbindung der AirTag-Daten unserer Kundinnen und Kunden eröffnet uns dabei zusätzliche Möglichkeiten, noch effizienter und schneller zu agieren.“

Es gibt nur eine Voraussetzung: Es muss ein originaler AirTag genutzt werden. Dieser kostet direkt bei Apple 39 Euro. Etwas günstiger wird es bei Amazon, wenn ihr euch für ein 4er-Pack entscheidet, das derzeit für knapp 102 Euro verkauft wird. So sinkt der Stückpreis pro AirTag auf rund 25 Euro.

