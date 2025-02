Amazon plant Vorstellung von Alexa mit AI-Funktionen

Kaum zu glauben, dass es mittlerweile schon mehr als zehn Jahre her ist, seit Alexa in unser Leben getreten ist. Im Jahr 2014 ging die Sprachassistentin von Alexa an den Markt, mittlerweile gibt es mehr als 100 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer sowie mehr als 500 Millionen Alexa-Geräte.

Nun steht die nächste Generation bevor. Amazon hat Einladungen für ein Event am 26. Februar verschickt, auf dem laut Reuters die nächste Generation von Alexa mit KI-Unterstützung vorgestellt werden soll. Damit will man den Rückstand zu Diensten wie ChatGPT oder Gemini aufholen. Die Sache scheint aber mit der einen oder anderen Einschränkung verbunden zu sein.

Verbesserte Alexa soll bis zu 10 US-Dollar pro Monat kosten

„Amazon hofft, dass die Überarbeitung, die darauf abzielt, sich mit den Anwendern zu unterhalten, einige seiner Hunderten von Millionen von Usern in zahlende Kunden umwandeln kann, um eine Rendite für das unrentable Geschäft zu erzielen“, heißt es in dem Bericht von Reuters. Alexa könnte dann, zusammen mit den AI-Funktionen, rund 5 bis 10 US-Dollar pro Monat kosten. Daneben soll allerdings die klassische Alexa, ohne weitere neue Funktionen, bestehen bleiben.

Was genau die AI-Alexa können wird, das steht laut dem Bericht noch gar nicht fest. Erst am 14. Februar sollen sich die Verantwortlichen noch einmal zusammensetzen. „Dort werden sie eine endgültige Entscheidung über die ‚Straßenreife‘ der generativen KI von Alexa treffen, so die Personen und ein internes Planungsdokument, das Reuters vorliegt.“

Ob es die neue und verbesserte Alexa schon zum Start nach Deutschland schaffen wird, das bleibt allerdings abzuwarten. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine neue KI zunächst nur auf Englisch startet, wie wir bereits bei Apple und Apple Intelligence gesehen haben. Ende Februar sollten wir auch dahingehend schlauer sein…