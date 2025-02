Snaky Cat: Neues Casual Game erinnert an den Klassiker Snake

Einige von euch werden sich sicherlich noch an den guten alten Klassiker Snake erinnern, das Endlos-Game, das mit den ersten Nokia-Handys Einzug hielt. Mit Snake.io (App Store-Link) wurde das Konzept vor einigen Jahren im App Store um einen Multiplayer- und Online-Modus ergänzt, bei dem es heißt, gegen Gegner aus der ganzen Welt zu bestehen.

Mit Snaky Cat (App Store-Link) hat nun ein ähnliches Spielprinzip mit einer Mischung aus Snake und Snake.io im deutschen App Store Einzug gehalten und lässt sich dort kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Die Anwendung ist rund 246 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 12.0 oder neuer zur Installation, und kann bereits zum Start auch in deutscher Sprache genutzt werden. Die Finanzierung erfolgt über optionale In-App-Käufe und eingeblendete Werbung.

„Dominiere als die längste Donut-essende Katze aller Zeiten in diesem niedlichen io-Spiel. Bringe deine Katze dazu, bunte Bonbons zu fressen, und lass deine Katze lang wie eine Schlange wachsen. Schlittere und beschleunige, fresse die Donuts und erledige andere Gegner in der Arena!“

So beschreibt das Entwicklerteam von Appxplore das Gameplay ihres neuen Casual Games. Vor dem ersten Start können sich neue Spieler und Spielerinnen mit ihrem Apple-Account anmelden, oder auch als Gast spielen. Ein kurzes Tutorial erklärt die Regeln und Steuerung im Spiel, und im Anschluss wird man gleich in das erste Level hineingeworfen, in dem man 60 Sekunden in einer Arena mit vielen Donuts und anderen schlangenartigen Katzen bestehen muss.

Kosmetik- und Fähigkeiten-Upgrades für die eigene Schlangenkatze

Denn wie auch bei Snake und Snake.io heißt es hier: Donuts essen und länger werden, und dabei gleichermaßen anderen Schlangenkatzen auszuweichen. Unterwegs findet man immer wieder auch Rubine, die man später für Extras einsetzen kann. Die Steuerung erfolgt simpel über einen virtuellen Joystick und einen Zoom-Button, mit dem man der Katze einen kleinen Geschwindigkeits-Boost verpassen kann. Vor jedem Level kann man dem eigenen Vierbeiner zudem kleine Leckerlis geben, die einige zusätzliche Fähigkeiten freischalten.

Wie es sich für ein Casual Game dieser Art gehört, spielen Upgrades und kleine kosmetische Veränderungen auch eine Rolle in Snaky Cat: Das Aussehen der Katze lässt sich anpassen, ebenso ihre Fähigkeiten nach und nach erweitern. Und an jeder Ecke finden sich kleine tägliche Belohnungen, Highscores und Herausforderungen, um die Spieler und Spielerinnen bei Laune zu halten.

Das größte Problem von Snaky Cat ist neben dem leider mittlerweile wohlbekannten Freemium-Modell aktuell noch die schwache Serverleistung. Während meiner Versuche mit dem Spiel erhielt ich mehrfach die Einblendung „Connecting to server…“, die minutenlang anhielt. So macht ein solches Game, das von einer Internetverbindung abhängig ist, absolut keinen Spaß. Es mag sein, dass die Server zum Start von Snaky Cat im App Store aufgrund des Andrangs massiv überlastet sind, allerdings dürften mit diesen Problemen auch gleich viele potentielle Interessenten vergrault werden.