Ring Outdoor Camera Plus: Neue Überwachungskamera mit der bisher besten Bildqualität

Die Amazon-Marke Ring hat heute die neue Überwachungskamera Outdoor Camera Plus vorgestellt, eine neue 2K-Kamera mit der bisher besten Bildqualität von Ring. Die Videoauflösung ist mit 2K hoch, zudem gibt es ein breites Sichtfeld und eine Dämmerlicht-Bildoptimierung.

Laut Ring soll bei fast völliger Dunkelheit durch fortschrittliche Bildverarbeitungstechniken ein klares Bild in Farbe angezeigt werden. Selbst in einem nur von einer Straßenlaterne oder anderem Umgebungslicht schwach beleuchteten Vorgarten kann die Kamera alle Momente klar und scharf einfangen. Grund für diese Optimierung ist Ring Vision, ein durchdachtes Hardware-Design mit entspiegeltem Glas, das Blendeffekte bei hellem Licht reduziert.

Die Ring Outdoor Camera Plus ist für den Außeneinsatz gemacht, lässt sich aber problemlos auch in Innenräumen einsetzen. Die entsprechende Halterung ist auch für die Deckenmontage vorbereitet. Zudem lässt sich die neue Kamera entweder per Akku, Netzstecker oder Solarstrom betreiben.

Ring Abo bietet mehr Funktionen

Auch ohne Abonnement gibt es Zugriff auf wichtige Funktionen wie Echtzeit-Benachrichtigungen, Live-Videos und die Gegensprechfunktion. Wer noch mehr Möglichkeiten und erweiterte Funktionen wünscht, kann ein Ring Home-Abonnement abschließen.

Mit Ring Home Basic erhalten Kunden und Kundinnen Benachrichtigungen, wenn Personen, Pakete oder Fahrzeuge erkannt werden, und können auf den Videoereignisverlauf der letzten 180 Tage zugreifen.

Für noch mehr Sicherheit bietet Ring Home Premium zusätzliche Funktionen wie die 24/7-Aufzeichnung (bei Stromversorgung über Netzstecker oder Festverdrahtung), sodass jederzeit nachvollziehbar ist, was zu Hause passiert.

Zudem lässt sich die Outdoor Camera Plus mit kompatiblen Alexa-fähigen Geräten verbinden. Dadurch kann man Live-Videos streamen, die Gegensprechfunktion nutzen und weitere praktische Features direkt über Alexa steuern.

Preise und Verfügbarkeit

Rings neue Outdoor Camera Plus kann ab sofort bei Amazon für 99,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 26. März versendet.