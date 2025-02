Cases und Hüllen für das iPhone 16e im Überblick

Ab dem 21. Februar kann man das neue iPhone 16e vorbestellen, um es dann eine Woche später, also am 28. Februar, in den Händen zu halten. Wenn ihr eine Bestellung plant, könnt ihr schon vorab ein passendes Case kaufen, um das iPhone von Tag 1 an gut zu schützen.

Apple Silikon Case für 45 Euro

Direkt bei Apple könnt ihr das Silikon Case in den Farben Seegrün, Fuchsia, Winterblau, Weiß und Schwarz für je 45 Euro bestellen. Hier gibt es die gewohnte Qualität, jedoch lässt das Apple Case Support für MagSafe vermissen. Die Hülle besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Silikonmaterial und fühlt sich außen weich an, während im Innern Mikrofaser zusätzlichen Schutz bietet.

Spigen Hüllen haben MagSafe an Bord

Die Ultra Hybrid MagFit Hülle von Spigen bietet einen TPU-Rahmen, einen zusätzlichen Eckenschutz sowie Support für MagSafe, um das iPhone 16e mit entsprechendem Zubehör kompatibel zu machen. Die durchsichtige Variante kostet 19,99 Euro, die Farbe „Frost Black“ liegt bei 22,99 Euro.

Wenn ihr auf MagSafe verzichten könnt, gibt es das einfache Clear Case für 14,99 Euro. Darüber hinaus bietet Spigen auch das rutschfeste Liquid Air Case an, das besonders dünn ist.

Neue Cases aus dem Hause Torras

Das beliebte 360-Grad Ostand Spin Case von Torras ist auch für das iPhone 16e erhältlich und kostet 41,99 Euro. Auf der Rückseite gibt es MagSafe, wobei ihr den Ring ausklappen und um 360 Grad drehen könnt. Dieser fungiert als Haltering, außerdem kann man sein iPhone aufstellen.

Die Guardian-Mag Hülle ist mit MagSafe ausgestattet, verzichtet aber auf den zusätzlichen Ring. Auch hier sind die Ecken besonders gut geschützt und alle Anschlüsse bleiben frei zugänglich. Mit 21,99 Euro ist das Case deutlich günstiger.

Für einen besonders schlanken Schutz bietet Torras die Slim-Hülle an. Diese trägt nur 0,07 Zentimeter auf und hat sogar MagSafe-Magneten eingebaut. Torras bietet das Slim-Case in Schwarz oder Transparent für je 19,99 Euro an.

ESR ist besonders günstig

Die mit MagSafe kompatible und transparente Hülle ist vergilbungsbeständig und kratzfest. Die Anschlüsse bleiben frei und ihr könnt auch das Apple-Logo sehen. Sowohl vorne als auch hinten ist der Rand erhöht, sodass weder Display noch Kamera den Untergrund berühren. Mit nur 1,6 Millimeter ist das Case zudem sehr schlank. Der Preis liegt bei 14,99 Euro.

Wenn es noch einmal schlanker sein soll, ist die 10,99 Euro teure iPhone 16e Hülle die Wahl. Mit nur 1,2 Millimeter ist sie noch einmal dünner und ingesamt leichter, dennoch ist Support für MagSafe weiterhin dabei.

Auch Zagg bietet kompatible Cases

Das Zagg Case Milan Snap und Crystal Palace Snap (je 39,99 Euro) bietet Support für MagSafe und soll Stürze aus bis zu 4 Metern abfedern. Die strukturierten Kanten sorgen für einen rutschfesten Griff, außerdem liegt das iPhone leicht und bequem in der Hand. Das Santa Cruz Snap Case ist hingegen etwas dicker, bietet dafür aber auch mehr Schutz. Hier zahlt man mit 44,99 Euro etwas mehr.

dbrand mit vielen Designs

Bei dbrand gibt es auch ein MagSafe-kompatibles Grip-Case, wobei ihr euch das Design aussuchen könnt. Die Auswahl ist wirklich groß, jedoch muss man hier noch höhere Versandkosten einrechnen.