Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: Neuer Wischsauger mit kleinen Verbesserungen

Der neue Tineco Floor One S7 Stretch Ultra nutzt alle Vorteile des Vorgängers, bringt aber Verbesserungen mit, die die Bodenreinigung noch einmal optimieren. Weiterhin ist der Wischsauger so konzipiert, dass man ihn mühelos vollständig auf 180 Grad neigen kann, um so unter Sofa, Schrank, Bett und mehr reinigen zu können.

Flach liegend ist der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra nur 13 Zentimeter hoch und verfügt über ein 3-Kammer-Schmutzwassersystem, um dreckiges Wasser vom Motor fernzuhalten. Auch der bekannte Kammabstreifer ist dabei und sorgt dafür, dass sich Haare nicht aufwickeln.

Selbstreinigung und FlashDry-Funktion

In seiner Station reinigt sich der S7 Stretch Ultra selbst und das innerhalb von nur 2 Minuten. Anschießend erfolgt der FlashDry-Prozess, bei dem die Bürstenwalze fortan mit 85 statt nur mit 75 Grad heißem Luftstrom getrocknet wird. Dadurch wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien verhindert und die Hygiene verbessert.

Des Weiteren wartet der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra mit einer verlängerten Laufzeit auf, da man bis zu 50 Minuten am Stück reinigen kann – 10 Minuten mehr als beim Vorgänger. Für die entsprechend lange Reinigung ist ein größerer 1 Liter Frischwasser- und ein 0,72 Liter großer Abwassertank dabei.

Der neue Tineco Floor One S7 Stretch Ultra ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 699 Euro.

