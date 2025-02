Google Lens: Visuelle Suchanfragen jetzt in Chrome und der Google-App unter iOS

Laut Google wird Google Lens jeden Monat für mehr als 20 Milliarden visueller Suchanfragen genutzt. Gestern hat das Unternehmen zwei Updates für Lens vorgestellt, die es noch einfacher machen sollen, das zu suchen, was man sieht, und zwar über mehr Apps und Geräte hinweg.

Wer ein iPhone nutzt, findet eine neue Lens-Option in der Chrome- (App Store-Link) und Google-App (App Store-Link). Damit kann man das, was man auf dem Bildschirm sieht, auswählen und suchen – ganz intuitiv, indem man es einkreist, markiert oder antippt. Ob beim Lesen, Shoppen oder Video schauen: Die visuelle Suche ist direkt im Browser verfügbar, ohne Umwege über Screenshots oder neue Tabs.

So nutzt man Google Lens auf dem iPhone

Um in Chrome loszulegen, öffnet man einfach das Drei-Punkte-Menü und wählt „Mit Google Lens auf dem Bildschirm suchen“. In den kommenden Monaten will Google auch ein neues Lens-Symbol in die Adressleiste integrieren, das den Zugriff erleichtert – ähnlich wie die Lens-Funktion für Chrome Desktop, die man bereits im letzten Sommer vorgestellt hat.

In der Google-App für iOS funktioniert es genauso. Auch dort tippt man einfach auf das Drei-Punkte-Menü, wählt „Mit Google Lens auf dem Bildschirm suchen“ und markiert dann, was man suchen möchte. Das Update für Google Lens wird in dieser Woche eingeführt und ist weltweit sowohl im Google Chrome-Browser als auch in der Google-App für iOS verfügbar.

Fotos: Google.