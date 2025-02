Tado X: Matter-Thermostate jetzt noch einmal günstiger

Wie genau der Münchner Hersteller Tado auf den Preis seiner neuen Heizkörper-Thermostate gekommen ist, das weiß wohl niemand so genau. 99,99 Euro sollte eigentlich eines der Tado X Thermostate kosten – inklusive Matter. Ihr müsst also noch nicht einmal zwingend die Tado-App nutzen, um die Thermostate per Thread mit eurem Smart Home zu verbinden.

Bereits seit Wochen werden die im Mai 2024 gestarteten Thermostate nun schon für 49,99 Euro „vertickt“. MediaMarkt bietet euch im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion jetzt noch einmal einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von rund 16 Prozent. So kommt ihr auf die folgende Preise:

Das einzelne Thermostat ist vergleichsweise teuer, da unter 59 Euro Bestellwert noch 4,99 Euro Versandkosten berechnet werden. Deutlich spannender wird es, wenn ihr zwei Thermostate in den Warenkorb legt oder euch direkt für das 4er-Pack entscheidet.

Falls ihr schon die alten V3-Thermostate von Tado im Einsatz habt, solltet ihr ein Detail aber unbedingt beachten: Die alten und neuen Produkte von Tado können nicht in einem System miteinander vermischt werden.

