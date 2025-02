Diese Airlines unterstützen Apple AirTags zur Koffersuche

Mit iOS 18.2 hat Apple eine neue Funktion in die „Wo ist?“-App integriert. Seitdem kann man einen AirTag für einen begrenzten Zeitraum mit anderen Personen und auch mit Unternehmen teilen. Im Fokus stehen bei dieser Funktion vor allem Fluglinien, die es so bei der Suche nach verlorenem Gepäck ein wenig einfacher haben sollen. Ein AirTag dürfte vor allem dann hilfreich sein, wenn ein einzelner Koffer in einem großen Haufen gesucht wird.

Allerdings kann ein AirTag nicht einfach so mit jeder Airline geteilt werden. Die einzelnen Fluggesellschaften müssen die AirTag-Anbindung in ihre Systeme und Abläufe integrieren. Weniger als drei Monate nach dem Start des Features sind aber schon etliche Airlines mit dabei. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Fluggesellschaften:

Diese Airlines bieten bereits eine AirTag-Unterstützung zur Gepäcksuche an

Air Canada

Air New Zealand

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Delta

Eurowings

Iberia

Lufthansa

Swiss

Turkish Airlines

United Airlines

Virgin Atlantic

Vueling

Liste wird laufend ergänzt

So wird ein AirTag mit einer Fluggesellschaft geteilt

Um den Standort eines AirTags mit einer Fluggesellschaft zu teilen, sind nur wenige Schritte notwendig. Zunächst öffnet ihr die „Wo ist?“-App auf eurem iPhone und wählt im Bereich „Objekte“ den gewünschten AirTag oder ein anderes kompatibles Drittanbieter-Zubehör aus. Über das Menü „Objektstandort teilen“ könnt ihr einen Link generieren, den ihr dann an die Fluggesellschaft weiterleitet.

Wie genau es dann weiter geht, ist von Airline zu Airline unterschiedlich. Oftmals bieten die Fluggesellschaften in ihren Apps ein Menü zur Kofferverfolgung an, in der der Link eingefügt werden kann. Die Lufthansa schreibt beispielsweise:

„Wenn Ihr verspätetes Gepäck ein Apple AirTag oder „Wo ist?“-kompatibles Zubehör enthält, können Sie außerdem in der „Wo ist?“-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac einen Link zum Objektstandort generieren. Sollten wir Ihr Gepäck nach 48 Stunden noch nicht ermittelt haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung mit der Möglichkeit, diesen Link mit uns zu teilen, um die Zuordnung zu unterstützen.“

Der in der Apple-App generierte Link ist nach der Erstellung für genau eine Woche gültig und läuft danach automatisch ab. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, den geteilten Link auch vorzeitig zu deaktivieren, etwa wenn das Gepäck schon wieder aufgetaucht ist.

AirTags im 4er-Pack und günstige Alternativen

Alle Funktionen, inklusive der zentimetergenauen Suche per Ultrabreitband, gibt es nur bei den Apple AirTags. Die bekommt ihr im 4er-Pack für rund 100 Euro. Günstiger wird es bei Drittanbietern, hier haben wir mit den Trackern von Atuvos gute Erfahrungen gemacht. Die bekommt ihr im 4er-Pack schon für günstige 31,99 Euro.

Apple AirTag 4er Pack



ATUVOS Air Tag Smart Tracker 4er Pack

