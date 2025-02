PGA Tour Pro Golf: Neuerscheinung jetzt auf Apple Arcade

Nach der Ankündigung im Januar ist es jetzt so weit. Seit gestern steht PGA Tour Pro Golf (App Store-Link) für iPhone, iPad, Mac und Apple TV zum Download bereit. Das Spiel wird über Apple Arcade bereitgestellt und erfordert daher ein Abonnement, so bleiben uns aber zumindest Werbung und In-App-Käufe verschont.

Und ich kann es an dieser Stelle gleich vorwegnehmen: Mit den ganzen Head-to-Head-Duellen, Schlägern und Bällen wäre dieses Golf-Spiel prädestiniert für einen Freemium-Titel mit zahlreichen In-App-Käufen. Im Fokus von PGA Tour Pro Golf stehen direkte Duelle gegen andere „Spieler“ oder ganze Turniere.

Mal eben schnell ein paar Löcher spielen. Was im Alltag für die meisten von uns nicht so einfach möglich ist, ist in PGA Tour Pro Golf kein Problem. Im Mittelpunkt steht dabei der Head-to-Head-Modus, bei dem man auf einem Loch gegen einen anderen Spieler antritt. Das klappt aber nicht in Echtzeit, stattdessen spielt man gegen einen zuvor aufgezeichneten Spielverlauf eines zufällig gewählten Gegners. Und so konzentriert man sich auf seine eigenen Schläge, erst auf dem Grün werden teils dramatisch dargestellte Aufzeichnungen der gegnerischen Versuche eingeblendet.

Im Erfolgsfall kassiert man nicht nur Geld, sondern auch einen Überraschungsgewinn. Punkte für neue Schläger und Bälle, die man dann im Pro-Shop freischalten kann. Dazu gibt es noch ein bisschen glitzerndes Feuerwerk, bevor es dann direkt mit dem nächsten Duell weitergeht. Das ist nicht unbedingt die Art von Golf, die ich mir gewünscht hätte.

Prinzipiell ist PGA Tour Pro Golf richtig toll gestaltet

Und das ist unglaublich schade, denn PGA Tour Pro Golf ist ansonsten richtig toll gestaltet. Die Golfkurse sehen prima aus und sind abwechslungsreich gestaltet, immerhin sind sie ja Nachbildungen echter Golfplätze.

Und auch die Steuerung ist sehr gut gelungen. Man kann Drall und Spin einstellen, die Weite und Richtung. Man zieht den Ball nach hinten und lässt im richtigen Moment los. Schläge aus dem Rough oder dem Bunker sind deutlich schwieriger, als wenn man gezielt vom Fairway spielen kann. Und natürlich muss man auch auf den Wind und den Boden achten.

Immerhin gibt es in PGA Tour Pro Golf einen Trainingsmodus, in dem man die Golfplätze ganz alleine und in aller Ruhe bespielen kann. Einen echten Mehrspieler-Modus oder KI-Gegner, im besten Fall noch mit echten Golfer-Namen, sucht man in diesem Spiel aber leider vergeblich.

Und auch die deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen noch ein bisschen holprig geraten. Glücklicherweise ist nach dem Start aber ohnehin Englisch voreingestellt.