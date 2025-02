Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: Smarter Wasserkocher im Test

Smarte Wasserkocher mit App gibt es ja schon seit einiger Zeit. Und natürlich lässt sich der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro nach einer Einbindung in euer WLAN auch mit der App des Herstellers bedienen. Das ist für mich aber nur die halbe Miete. Denn wer hat schon Lust, jedes Mal für ein bisschen heißes Wasser das iPhone zu entsperren, die App zu öffnen und die gewünschten Einstellungen vorzunehmen?

Und genau hier kommt der neue Xiaomi Smart Kettle 2 Pro (Amazon-Link) mit dem Drehknopf ins Spiel. Die Basisplatte des Wasserkochers ist nicht nur mit zwei klassischen Knöpfen, sondern eben auch mit einem drehbaren Knopf ausgestattet. Und der verfügt sogar über ein eigenes Display zur Temperaturanzeige.

So wird der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro ohne App bedient

Mit einem Knopfdruck auf den „Boil“-Button wird das Wasser ganz klassisch auf 100 Grad erhitzt und der Wasserkocher schaltet sich wieder aus. Stellt man über den Drehknopf dagegen eine Temperatur zwischen 20 und 90 Grad ein, was übrigens in 1-Grad-Schritten möglich ist, dann erhitzt der Wasserkocher das Wasser zunächst auf 100 Grad, lässt es dann auf die Zieltemperatur abkühlen und hält die Temperatur maximal 12 Stunden lang automatisch.

Zusätzlich zum „Boil“-Button verfügt der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro auch noch über einen Knopf „Keep Warm“. Drückt ihr nach der Temperatureinstellung auf diesen Knopf, wird das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt, ohne es zu kochen.

Diese Möglichkeiten ohne den Einsatz der App bietet wohl kaum ein anderer Wasserkocher. Ich finde das in der Küche super praktisch. Und natürlich lassen sich alle Vorgänge per Knopfdruck auch wieder abbrechen.

Diese Extras gibt es per App

Mit der Xiaomi Home App bekommt man dann noch zusätzliche Einstellungen. Falls euch etwa die 1-Grad-Schritte zu fein sind, könnt ihr verschiedene Temperaturen festlegen (etwa 45,60,70,85 Grad) und dann mit dem Drehknopf schnell zwischen ihnen wechseln. Ebenfalls praktisch: Der Warmhalte-Modus kann automatisch abgebrochen werden, wenn der Wasserkocher angehoben wird – auch das lässt sich in der App einstellen.

Zudem habt ihr in der App die Möglichkeit, einen Modus mit einer Warmhaltedauer von 24 Stunden zu aktivieren, sollte das von euch gewünscht sein.

Ein paar generelle Worte zum Xiaomi Smart Kettle 2 Pro

Der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro hat ein Fassungsvermögen von 1,7 Litern und das Wasser wird mit einer Leistung von 1.800 Watt erhitzt. Dabei kennt der Wasserkocher nur „an“ und „aus“. Im Warmhaltemodus wird er also immer kurz eingeschaltet, um die sinkende Temperatur auszugleichen. Und das ist dann je nach Temperatur auch durchaus hörbar.

Was mir richtig gut gefällt, das ist das Design mit der doppelten Wand. Selbst bei 100 Grad heißem Wasser wird der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro an der Außenseite maximal handwarm. Hier besteht also keine Gefahr, sich zu verbrühen. Zudem öffnet sich der Deckel beim Knopfdruck nur zur Hälfte, so dass der heiße Wasserdampf nicht direkt in Richtung Gesicht strömt. Leider ist ein komplettes Öffnen nicht mit einem zweiten Knopfdruck möglich, sondern nur manuell.

Der Preis und die Verfügbarkeit

Nachdem der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro schon länger in Asien erhältlich war, ist er nun in Europa angekommen – natürlich mit EU-Stecker. Kaufen könnt ihr ihn unter anderem bei Proshop.de, dort kostet er 59,90 Euro plus 2,99 Euro Versand. Etwas teurer ist es derzeit noch bei Amazon, dort wird er aus dem EU-Ausland zu euch verschickt. Wir gehen davon aus, dass sich die Verfügbarkeit direkt in Deutschland in den kommenden Wochen verbessern wird.

Smarter Kocher: Xiaomi Smart Kettle 2 Pro Mein Fazit Der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro ist mehr als nur ein Wasserkocher - und das dank des praktischen Drehknopfs sogar ganz ohne App. Der Hersteller hat vieles absolut richtig gemacht. Einrichtung 90 Funktionen 97 Design 92 Preis 88 Pro bleibt außen kalt ohne App nutzbar Extras per App Kontra komplette Deckelöffnung nur manuell möglich 92 Testergebnis Xiaomi Smart Kettle 2 Pro kaufen amazon.de proshop.de