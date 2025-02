Apple: Kleiner Ausflug in Apples Robotik-Ambitionen

Zuletzt deuteten bereits einige Leaks darauf hin, dass Apple ein eigenes Robotik-Team unterhält, das an Robotok-Produkten für den Heimbereich arbeitet. Nun hat Apple selbst ein Video veröffentlicht und uns einen Einblick in die Arbeit des Teams beschert.

Derzeit arbeitet das Team demnach an einer „eleganten“ Roboterlampe mit dem Namen ELEGNT, die sich eigenständig bewegen kann und anhand ihrer Bewegungen auch ihre eigenen Gefühlsregungen kommunizieren können soll – so zumindest das erklärte Ziel des Teams.

Apple schreibt über seinen Ansatz:

„Nonverbale Verhaltensweisen wie Körperhaltung, Gesten und Blicke sind für die bewusste und unbewusste Übermittlung innerer Zustände in der menschlichen Interaktion von wesentlicher Bedeutung. Damit Roboter natürlicher mit Menschen interagieren können, sollte das Bewegungsdesign von Robotern neben traditionellen funktionalen Überlegungen wie Aufgabenerfüllung, räumliche Beschränkungen und Zeiteffizienz auch ausdrucksstarke Qualitäten wie Absicht, Aufmerksamkeit und Emotionen integrieren.“

Diese Emotionen zu transportieren, gelingt ELEGNT meiner Meinung nach bisher ziemlich gut. In dem dazugehörigen Video, das Apple hier veröffentlicht hat, könnt ihr in sehen, wie die Lampe in verschiedenen Situationen menschenähnliche Bewegungen und Gesten ausführt, wenn sie mit Menschen interagiert – und dabei sehr glaubwürdig Emotionen transportiert.

Bereits letzten April hatte Apple-Insider Mark Gurman davon gesprochen, dass Apple an Robotik-Produkten arbeite, etwa einem Roboter, der dem Besitzer auf dem Fuße folgen kann. Ich warte dann noch eine Weile auf meinen persönlichen 3PO, bin aber sehr zuversichtlich, dass er kommen wird – und wenn er nicht von Apple kommt, dann baue ich ihn einfach selbst.