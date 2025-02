Google Maps: Beliebte Navigations-App feiert 20. Geburtstag

Kaum zu glauben, aber wirklich wahr: Die Navigations-, Karten- und POI-App Google Maps (App Store-Link) feiert am heutigen 8. Februar 2025 ihren 20. Geburtstag. Seit seiner Einführung hat sich der Kartendienst kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute mit über zwei Milliarden monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen weltweit für viele Menschen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken – sei es für die Navigation, um neue Orte zu erkunden, den nächsten Städtetrip zu planen und vieles mehr.

Anlässlich dieses runden Geburtstags liefern wir spannende Daten und Fakten, die ihr vielleicht bislang noch nicht kanntet. Nachfolgend findet ihr unsere Top 5-Features und -Infos zu Google Maps.

Stylish unterwegs

Wenn ihr mit Google Maps im Auto unterwegs seid, könnt ihr euer Navigationssymbol mit Fahrzeugtypen und Farben anpassen. Je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt, könnt ihr zwischen einem kraftvollen Pickup, einem eleganten SUV, einem rasanten Rennwagen und mehr wählen – in acht bunten Farben. Startet eure Route, tippt auf den blauen Pfeil und lasst eurer Kreativität freien Lauf.

Was steht auf der Karte?

Wenn ihr ein neues Restaurant ausprobieren möchtet, könnt ihr Google Maps nutzen, um euch vorab über die dort beliebtesten Gerichte zu informieren. Sucht nach einem Restaurant und scrollt nach unten zu „Highlights“ – dort seht ihr Fotos und Bewertungen der beliebtesten Gerichte aus der Maps-Community, damit ihr als Gourmets mit Zuversicht bestellen könnt.

Zeitreise mit Street View

Macht mit Street View eine Reise in die Vergangenheit: Schaut euch das Ferienhaus auf Mallorca aus eurer Kindheit an, fliegt virtuell zurück in die südfranzösische Stadt, in der ihr damals euren Schüleraustausch verbracht habt und mehr. Öffnet Google Maps und wählt die Ebene „Street View“ aus. Sucht nach der gewünschten Adresse oder einem Ort, tippt auf „Weitere Zeiträume anzeigen“ und scrollt durch die Bilder, um zu sehen, wie sich die Gegend im Laufe der Zeit entwickelt hat. Diese Funktion ist nicht für Bildmaterial in Deutschland verfügbar.

Weniger Angst vor Reichweitenlimits

Wenn ihr ein Elektroauto fahrt, ist die „Reichweitenangst“ real. Google Maps kann euch helfen, diese Ängste zu lindern. Gebt einfach die Marke und das Modell eures Elektrofahrzeugs in Google Maps ein – und es werden euch automatisch kompatible Ladestationen in eurer Nähe oder entlang eurer Route angezeigt. Spart Zeit, indem ihr den Filter „Geschwindigkeit“ verwendet, um Stationen zu finden, die euer Auto in weniger als 40 Minuten aufladen können. Ihr könnt sogar die Verfügbarkeit in Echtzeit überprüfen, um sicherzugehen, dass ihr nicht an einer Ladestation haltet, die bereits belegt ist.

Weniger Stress am Flughafen

Sich an einem fremden Flughafen zurechtzufinden, kann durchaus knifflig sein – Google Maps hilft euch: Seht auf einen Blick über den Tab „Verzeichnis“, welche Restaurants, Geschäfte, Lounges, Parkplätze, Autovermietungen und mehr es gibt.

Und wusstet ihr, dass Google Maps fortlaufend aktualisiert wird? Mittlerweile gibt es über 100 Millionen Änderungen weltweit pro Tag, um die Wirklichkeit darzustellen und das Kartenmaterial, die POI und weitere Informationen immer auf dem neuesten Stand zu halten. Kennt ihr auch schon Pegman, das Maskottchen von Google Street View? Je nachdem, wo auf der Welt man sich gerade umsieht, kann er sich in jemand anderen verwandeln. Ein letzter Tipp dazu: Schaut euch Bilder in Loch Ness in Schottland an, um eine kleine Überraschung zu erleben…

Seit wann seid ihr Nutzer bzw. Nutzerin von Google Maps? Wie häufig kommt die App bei euch zum Einsatz? Was war euer lustigstes Erlebnis mit Google Maps? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.