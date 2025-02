Wochenend-Gewinnspiel: Boom, boom, boom, boom

Als ich heute im Büro vor unserem Zubehör-Regal stand, ist er mir sofort ins Auge gesprungen: Der Soundcore Boom 2 Plus. Ein Lautsprecher mit richtig viel Wumms im Wert von 199,99 Euro, mit dem sicherlich jemand von euch bedeutend mehr Spaß haben kann, als unser Regal. Es ist an der Zeit für ein neues Wochenend-Gewinnspiel.

Der Soundcore Boom 2 Plus von Anker ist im Sommer 2024 auf den Markt gekommen und punktet nicht nur mit einem tollen Design, sondern auch jeder Menge Klang. Mit 140 Watt Output sorgt der Soundcore Boom 2 Plus für eine ordentliche Beschallung und integriert sowohl zwei 20W Hoch- als auch zwei 50W Tieftöner.

Der 7.500 mAh große Akku bietet eine Spieldauer von bis zu 20 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt via Bluetooth 5.3 und die Reichweite beträgt auf freiem Feld circa 100 Meter. Mit Abmessungen von 44,2 x 22,8 x 15,1 Zentimeter und 3,8 Kilogramm ist der Lautsprecher nicht mehr als kompakt zu bezeichnen, für den Transport gibt es neben dem Griff auch einen praktischen Tragegurt.

Ein echtes Highlight für jede abendliche Party ist die LED-Beleuchtung des Lautsprechers. Der Soundcore Boom 2 Plus kann mit einer Lichtshow punkten, die an den beiden Seiten in verschiedenen Farben leuchtet. In der Soundcore-App könnt ihr nicht nur auf einen Equalizer zugreifen, sondern auch aus acht Licht-Einstellungen wählen. Hier stehen verschiedene Farben und Blinkmuster bereit, wobei der Lautsprecher immer passend zur Musik blinkt. Die seitlich beleuchteten Elemente vibrieren bei ordentlich viel Bass, was noch einmal für einen schönen Effekt sorgt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr diesen coolen Lautsprecher von Anker abstauben wollt, dann müsst ihr nur die Antwort auf die folgende Frage bis Sonntag um 23:59 Uhr an gewinnspiel@appgefahren.de senden.

Wer hat das Lied gesungen?

Die Auslosung erfolgt am Montag und der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend in unserem News-Ticker bekannt gegeben. Wir wünschen euch viel Spaß!

soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 100W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h,... Das Maximum an Bass: Mit zwei Woofern, die tiefe und klare Töne liefern, spürst du den Bass in jedem Lied. Durch BassUp 2.0 kommt der Bass noch...

2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare Höhen. Die intelligente Crossover-Technologie stimmt...