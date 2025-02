Kompakte Multi-Ladegeräte: Modelle von Anker und Twelve South ausprobiert

Wenn es bei mir in rund einem Monat für einen kleinen Kurzurlaub in die Niederlande geht, darf natürlich auch ein Ladegerät für meine Apple-Geräte nicht fehlen. Da wir uns mit dem Fahrrad und begrenztem Gepäck auf die Insel machen, ist es nicht unwichtig, ein möglichst kompaktes und leichtes Modell in den Packtaschen unterzubringen. Auch Personen, die nur über einen kleinen Schreibtisch verfügen oder oft in Co-Working-Spaces arbeiten, dürften an kleinen Ladegeräten interessiert sein.

Zum Glück haben einige bekannte Zubehör-Hersteller in den letzten Monaten entsprechende Modelle auf den Markt gebracht. Bereits im vergangenen Dänemark-Urlaub konnte ich die klappbare Anker MagGo 3-in-1 Ladestation für euch genauer unter die Lupe nehmen, und Freddy hat im letzten Jahr über die 2-in-1 Butterfly-Ladestation von Twelve South berichtet. Mittlerweile hat sich noch mehr am Markt getan, und ich möchte daher drei Modelle von Anker und Twelve South genauer vorstellen.

Anker MagGo 3-in-1 Qi2 Charging Stand

Der Anker MagGo 3-in-1 Charging Stand eignet sich hervorragend für kleinere Schreibtische oder den Nachttisch, und kann gleichzeitig drei Geräte aufladen: Das iPhone per Qi2-Ladepad mit bis zu 15 Watt, die AirPods (Pro) mit bis zu 5 Watt, und auch die Apple Watch mit 5 Watt samt „Made for Watch“-Zertifizierung. Die Ladestation ist seit Dezember des vergangenen Jahres im Handel erhältlich und verfügt über ein um 45 Grad neigbares Ladepad für das iPhone, so dass man den Winkel auf dem Tisch genau nach eigenen Vorlieben anpassen kann. Mit Maßen von 12,5 x 9,0 x 9,0 cm sowie einem Gewicht von 293 Gramm trägt das Ladegerät auch nicht sonderlich auf.

Im Lieferumfang enthalten ist auch ein farblich passendes, rund 1,5 Meter langes USB-C-Ladekabel sowie ein 40 Watt-Netzteil, so dass man gleich mit der Inbetriebnahme loslegen kann. Neben der sehr guten Verarbeitungsqualität hat mir auch der Umstand gefallen, dass es zwar eine weiße LED an der Frontseite gibt, diese aber nur kurz aufleuchtet, wenn ein Gerät aufgelegt wird. Nach kurzer Zeit erlischt die LED, so dass sich die Ladestation auch hervorragend für eine Nutzung im Schlafzimmer eignet.

Lediglich die hinter dem Ladehalterung für das iPhone versteckte Ladeplatte für die AirPods (Pro) benötigt eine ganz genaue Justierung, damit das Ladecase kabellos aufgeladen wird. Für mein ansonsten komplett schwarz gehaltenes Modell hätte ich mir der Ästhetik halber auch einen schwarzen Apple Watch-Ladepuck gewünscht – aber das ist wohl eher Meckern auf hohem Niveau. Den Anker MagGo 3-in-1 Qi2 Charging Stand gibt es in den beiden Farben Schwarz und Weiß derzeit mit einem 10 Euro-Rabattcoupon zum Preis von 69,99 Euro statt ansonsten fälligen 79,99 Euro bei Amazon inklusive eines optionalen Prime-Versands.

Anker MagGo Ultra Compact 3-in-1 Qi2 Charger

Wer es noch kleiner und leichter braucht, sollte sich den Anker MagGo Ultra Compact 3-in-1 Qi2 Charger genauer ansehen. Die 3-in-1 Ladestation lädt dank Qi2-Unterstützung iPhones mit bis zu 15 Watt auf und kann darüber hinaus auch noch gleichzeitig eine Apple Watch samt „Made for Watch“-Zertifizierung und die AirPods über zwei ausklappbare Ladepads mit jeweils 5 Watt Ladeleistung versorgen.

Das mit 115 Gramm auch sehr leichte und kompakte Reiseladegerät kann darüber hinaus auch so gefaltet werden, dass es als StandBy-Halterung für das iPhone im Querformat dient – dann lassen sich allerdings keine AirPods (Pro) und die Apple Watch gleichzeitig aufladen. Im Lieferumfang enthalten sind passend zur Reisetauglichkeit auch Stecker für US-, UK- und EU-Steckdosen, ein farblich passendes und rund 1,5 Meter langes USB-C-Ladekabel sowie ein 40 Watt-Netzteil. Was mir an dieser Stelle nicht ganz so gut gefallen hat, ist die Steckerlösung des Netzteils: Aufgrund der Größe des EU-Steckers steht dieser ein ganzes Stück über dem eigentlich sehr kompakten Netzteil hervor und sieht zudem unschön aus. Hier hätte ich mir eine durchdachtere Lösung gewünscht, beispielsweise durch das Anstecken des EU-Adapters im Querformat.

Auch wenn die beiden Ladeflächen für das iPhone und die AirPods (Pro) durch ihre Gummierung durchaus Staub anziehen, gehört das hier vorliegende Modell von Anker definitiv zu den kompaktesten und vielseitigsten Reise-Ladegeräten mit einer 3-in-1-Lademöglichkeit. Zusammengefaltet passt das Modell mit Maßen von 6,0 x 6,0 x 3,55 cm zudem in jede Handfläche bzw. das Reisegepäck. Bei Amazon ist die 3-in-1 Reise-Ladestation derzeit mit 25 Euro-Coupon für 74,99 Euro statt sonst üblicher 99,99 Euro in den vier Farben Schwarz, Weiß, Grün und Rosa inklusive eines optionalen Prime-Versands erhältlich.

Twelve South Butterfly SE

Noch ein wenig kompakter als mit dem gerade vorgestellten 3-in-1 Reise-Ladegerät von Anker geht es mit dem im Herbst des letzten Jahres präsentierten Twelve South Butterfly SE, einem 2-in-1 Ladegerät, zu. Der US-amerikanische Hersteller hatte im Frühjahr 2024 bereits die aus Aluminium bestehende Ladelösung Butterfly vorgestellt, die aber mit einem satten Preisschild von knapp 150 Euro versehen war. Der Butterfly SE ist hingegen ähnlich wie das iPhone SE zu sehen: Mit etwas abgespeckten Features, aber von gleicher Qualität zu einem günstigeren Preis.

Der Twelve South Butterfly SE besteht aus Kunststoff und sieht designtechnisch ein wenig wie ein Macaron aus, und ist damit bis auf das verwendete Material identisch zum größeren Butterfly-Bruder. Darüber hinaus setzt der Butterfly SE auf Qi2 anstelle von MagSafe, was auch den Preis aufgrund der Lizenzkosten etwas gedrückt haben dürfte. Die 2-in-1 Ladestation ermöglicht es auf diese Weise, das iPhone magnetisch mit 15 Watt, sowie die Apple Watch mit 5 Watt („Made for Watch“) aufzuladen. Wie auch bei der oben vorgestellten Anker-Reise-Ladestation können die beiden Ladepucks auch nach außen zusammengeführt werden, so dass sich das iPhone im StandBy-Querformat laden lässt.

Besonders praktisch ist in meinen Augen auch die Option, die Ladestation als reinen Apple Watch-Lader zu verwenden, da der Ladepuck entweder flach oder in einem aufgestellten Modus verwendet werden kann. Auf der Qi2-Ladefläche für das iPhone lassen sich darüber hinaus auch die AirPods (Pro) laden, so dass man auch auf diese Möglichkeit beim Butterfly SE nicht verzichten muss. Auch ein rund ein Meter langes, sehr hochwertig wirkendes, stoffummanteltes USB-C-Ladekabel ist mit im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil liegt der Ladestation allerdings nicht bei. Für die Nutzung wird mindestens ein 30 Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss vorausgesetzt.

Ich habe mich für meinen anstehenden Urlaub auf jeden Fall festgelegt: In mein Gepäck wird der Butterfly SE von Twelve South wandern, da ich eh meistens nicht gleichzeitig mein iPhone und die AirPods Pro auflade und damit leben kann, dass ich jeweils nur eines von beiden Geräten mit Strom versorgen kann. Mit Maßen von 6,0 x 6,0 x 2,35 cm und einem Gewicht von 119 Gramm ist der Butterfly SE zudem ein echtes Leichtgewicht. Bei Amazon ist die 2-in-1 Ladestation derzeit für 109,99 Euro in den Farben Weiß und Rosa zu haben, im EU-Webshop von Twelve South gibt es auch die weiteren Farben Schwarz, Pflaume und Iridescent für 109,95 Euro.

Zusätzlichen Platz sparen mit kleineren Netzteilen

Solltet ihr darüber hinaus auch noch Gewicht und Maße bei der Stromversorgung der hier beschriebenen Ladegeräte einsparen wollen, so lohnt sich ebenfalls ein Blick auf das Portfolio von Anker. Mit dem Anker USB-C GaN Charger 511 Nano 3 gibt es beispielsweise ein sehr kompaktes Netzteil mit 30 Watt Leistung, das alle drei hier beschriebenen Ladestationen problemlos mit Strom versorgen kann. Es ist für jeweils 19,99 Euro in den drei Farben Weiß, Schwarz und Lila bei Amazon erhältlich. Mit dem Anker Zolo 30W USB-C Ladegerät steht zudem bei Amazon eine weitere 30 Watt-Alternative in Schwarz und Weiß bereit, die derzeit sogar von 24,99 auf 16,99 Euro reduziert ist und auch ein 1 Meter-Ladekabel im Lieferumfang aufweist. Auch vom Hersteller Baseus gibt es immer wieder gute Angebote für 30W- oder 45W-Netzteile mit USB-C-Port, beispielsweise beim Baseus PicoGo bei Amazon.

