Die Top-Themen der Woche: Der KI-Boom macht sich endgültig bei Apple bemerkbar

Am 9. September ist es endlich so weit: Apple wird seine neuen iPhones vorstellen. Ganz so lange sollte man allerdings nicht warten und hat bereits in dieser Woche zwei neue Macs vorgestellt. Mac mini und Mac Studio haben Updates mit neuen Chips und verbesserter Performance bekommen. Doch vor allem beim Mac mini gibt es einen sehr kritischen Punkt.

Während der Mac Studio sich definitiv an professionell arbeitende Personen richtet, sehe ich den Mac mini als perfekten Alltagsrechner an. Vor allem, wenn man bereits ein Display mitbringt und sich ohnehin mehr als die 27 Zoll wünscht, die Apple beim iMac bietet. Performance-technisch ist der Mac mini seit dem Wechsel zu Apple-Prozessoren ohnehin prima ausgestattet.

Mit 699 Euro hat Apple bis vor ein paar Monaten zudem einen sehr günstigen Einstieg ermöglicht. Beim neuen Mac mini mit M6 sieht das allerdings anders aus: Der neue Startpreis für das Basis-Modell liegt bei 1.049 Euro. Das vorherige Basis-Modell wurde schon vor Monaten aus dem Programm genommen und ist mittlerweile nicht mehr als günstige Alternative erhältlich.

Und bei wem dürfen wir uns bedanken? Bei den ganzen KI-Anwendungen. Die sorgen seit Monaten für hohe Preise für SSDs und RAM. Und genau diese Preissteigerung gibt nun auch Apple an uns weiter. Aber was sagt eigentlich ChatGPT dazu?

Nein – wegen mir persönlich ist der Mac mini nicht teurer. Ich kaufe keine Chips, bestelle keinen RAM und habe keinerlei Einfluss auf Apples Preise. Wenn du es etwas weiter fasst, kann der KI-Boom durchaus indirekt Hardware verteuern, weil sehr viele Firmen gleichzeitig Rechenleistung, Speicher und Fertigungskapazitäten wollen. Aber bei einem Mac mini würde ich den Preis nicht einfach „ChatGPT“ zuschreiben. Da spielen Apples eigene Preisstrategie, Ausstattung, Margen, Wechselkurse und allgemeine Komponentenpreise wahrscheinlich eine viel größere Rolle.

Hach, wir werden noch viel Spaß mit der KI haben. Lest euch dazu auch gerne mal durch, was Bill Gates dazu sagt…

Neues aus dem Hueblog

Bei Philips Hue waren die letzten sieben Tage mal wieder richtig turbulent. Etliche Neuheiten, die eigentlich erst in der kommenden Woche vorgestellt werden sollten, sind bereits vorab aufgetaucht. Unter anderem ein Modul zum Verbinden von Nanoleaf-Panels, eine günstigere Sync Box oder auch neue Leuchtstreifen für den Fernseher. Schaut definitiv mal im Hueblog vorbei, um keine Neuheit zu verpassen!

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