Das Wochenend-Gewinnspiel mit Spielspaß von Amazon

Falls ihr für das nächste Spiele-Abenteuer nicht gleich eine Playstation, Xbox oder Switch kaufen wollt, dann haben wir mit dem schnurlosen Luna Controller das passende Gadget für euch. Das Gamepad funktioniert mit Amazons Spiele-Dienst auf vielen verschiedenen Geräten, darunter Windows-PCs, Macs, Fire TVs, Fire-Tablets, iPhones und iPads. Aber wie genau funktioniert der Spaß?

Der Amazon Luna Controller wurde speziell für Amazons Cloud-Gaming-Dienst Luna entwickelt. Sein größter Vorteil ist die Cloud-Direct-Technologie: Statt Eingaben zunächst über das jeweilige Abspielgerät zu übertragen, verbindet sich der Controller per WLAN direkt mit den Luna-Servern. Dadurch soll die Eingabeverzögerung reduziert und insbesondere bei schnellen Spielen ein direkteres Spielgefühl ermöglicht werden.

Optisch und bei der Tastenanordnung orientiert sich der Luna Controller an klassischen modernen Gamepads. Zwei Analogsticks, Steuerkreuz, Schultertasten und die bekannten A-, B-, X- und Y-Tasten sorgen für eine vertraute Bedienung. Zusätzlich verfügt der Controller über spezielle Tasten für Luna und weitere Funktionen.

Mit einem regulären Preis von 69,99 Euro ist der Luna Controller von Amazon nicht gerade günstig, aktuell ist er immerhin auf 49,99 Euro reduziert. Mit etwas Glück könnt ihr ihn bei uns sogar gewinnen und kostenlos erhalten.

Angebot Der schnurlose Luna-Controller FÜR AMAZON LUNA ENTWICKELT - Der Luna-Controller sorgt für ein optimales Spielerlebnis auf Luna, Amazons Cloud-Gaming-Dienst.

FUNKTIONIERT MIT VIELEN DEINER GERÄTE – Geeignet für kompatible Windows-PCs, Macs, Fire TVs, Fire-Tablets, iPhones, iPads, Chromebooks...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr den Amazon Luna Controller gewinnen möchtet, müsst ihr nur bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Welche Batterien stecken im Luna Controller?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir Anfang kommender Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg!