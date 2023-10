Für iPhone, Watch und AirPods: ESR 3-in-1 Reiseladestation im Test

Ob für unterwegs oder für Zuhause, die ESR 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) kann euer iPhone, eure Apple Watch und die AirPods mit Strom versorgen. Die Station selbst ist klappbar, zudem wird ein Etui mitgeliefert, in dem man Netzteil, Kabel und Station unterbringen kann. So muss man nur noch die Tasche in den Rucksack werfen und hat sofort alles mit dabei.

Das iPhone wird per MagSafe magnetisch gehalten und kann zwischen 0 und 78 Grad justiert werden. Demnach eignet sich die Station auch für einen schnellen Video-Call oder FaceTime-Anruf. Das iPhone könnt ihr aufrecht oder liegend laden, entscheidet ihr euch für die liegende Position, können aber keine weiteren Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Das iPhone wird nur mit 7,5 Watt geladen, echtes 15 Watt MagSafe-Laden ist hier nicht mit an Bord. Wird sowieso nur über Nacht aufgeladen, ist das vollkommen ausreichend.

Made for Apple Watch

Besonders der Ladepuck für die Apple Watch ist eine besondere Erwähnung wert: Dieser wurde mit der MFi-Zertifizierung von Apple versehen und lädt daher vor allem neuere Apple Watch-Generationen noch schneller auf. Bei Bedarf kann der Ladepuck mit seinem USB-C-Anschluss auch separat an einem anderen USB-C-Ladegerät, an einem MacBook oder mit einer Powerbank verwendet werden.

Die AirPods lassen sich hinter dem aufgestellten iPhone und vor die Apple Watch ablegen. Hier gibt es weitere 5 Watt, die AirPods werden dabei kabellos aufgeladen. Eine Status-LED gibt es nicht, dem Einsatz im Schlaf- oder Hotelzimmer steht also nichts im Weg.

All-in-One Reiseladestation ist empfehlenswert

Die ESR 3-in-1 Reiseladestation ist super. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr alle Geräte gleichzeitig aufladen wollt, optional lässt sich auch das iPhone flach alleine aufladen. Die MagSafe-Magneten halten das iPhone sicher in Position, hier kann man auch den neuen Standby-Modus in iOS 17 nutzen, da sich das iPhone auch ins Querformat drehen lässt. Möchte man das iPhone abnehmen, muss man die Station allerdings festhalten.

Die Möglichkeit, die Apple Watch über den ansteckbaren Watch-Charger zu laden, finde ich klasse, da man das Ladegerät für die Apple Watch auch anderweitig einsetzen kann. Dass die AirPods immer voll geladen sind, ist ebenfalls praktisch.

Besonders gut gefällt mir das Reiseetui, in dem die eingeklappte Ladestation, das 20W Netzteil, das USB-C Kabel und der Apple Watch Charger Platz finden. Hier ist Schaumstoff im Etui, das für jedes Teil den Platz vorgibt. Dadurch ist das Case zwar etwas breiter, allerdings bleibt alles super ordentlich.

Jetzt mit 15 Prozent Rabatt

Die ESR 3-in-1 Reiseladestation ist mit 79,99 Euro nicht günstig, mit dem aktuellen 15 Prozent Coupon auf der Produktseite kommt man immerhin auf 67,99 Euro.