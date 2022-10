MagSafe Duo: Apples Ladegerät sorgt für Probleme mit dem iPhone 14 Pro

Mit dem MagSafe Duo hat Apple seit einiger Zeit eine kompakte Dual-Ladestation für ein MagSafe-kompatibles iPhone und eine Apple Watch im Angebot, das sich insbesondere auf Reisen hervorragend macht. In Kombination mit einem iPhone 14 Pro jedoch kommt es zu Problemen: Bedingt durch das nochmals größer gewordene Kamera-Setup auf der Rückseite des Geräts liegt das iPhone 14 Pro nicht mehr plan auf der MagSafe-Platte des Ladegeräts auf.

Auch schon mit dem iPhone 13 Pro gab es in Kombination mit einer angelegten Hülle Probleme, dass das Gerät nicht mehr plan auf dem MagSafe-Ladepad auflag. Kollege Freddy hatte das MagSafe Duo seinerzeit mit in den Urlaub genommen und diesen Umstand bemerkt (zum Artikel). Auch der bekannte YouTuber Marques Brownlee hat seinerzeit auf die Inkompatibilität des iPhone 13 Pro mit Apples MagSafe Duo hingewiesen.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they’ll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021