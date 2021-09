iPhone 13 Pro und MagSafe Duo Ladegerät: Mit Hülle wird es eng

In meinem Sommerurlaub hab ich das MagSafe Duo Ladegerät erstmals so richtig unterwegs genutzt. Und was soll ich sagen: Obwohl das Ladegerät mit 149 Euro echt teuer ist, ist die Handhabung und die Möglichkeit gleichzeitig die Apple Watch aufzuladen einfach perfekt.

Doch aufgepasst: Wenn ihr euch für ein iPhone 13 Pro entschieden habt, liegt euer iPhone wohlmöglich nicht mehr perfekt auf dem Ladegerät auf. Während das iPhone 13 Pro ohne Case noch so eben auf dem Charger liegt, sieht es mit einem Case anders aus. Das Case lässt die perfekte Ausrichtung nicht mehr zu, allerdings wird das iPhone 13 Pro dennoch geladen. Liegt das Gerät ruhig auf einem Tisch, sollte es keine Probleme geben. Dennoch solltet ihr diesen Umstand beachten, solltet ihr euch für das MagSafe Duo Ladegerät interessieren oder gar nutzen.

Bei allen anderen Modellen sollte es zu keine Komplikationen kommen, selbst ausprobiert habe ich es mit dem iPhone 13 Pro Max. Hier ist es mit Hülle knapp, aber das Pro Max liegt mit Hülle immer noch perfekt auf dem Ladegerät auf.