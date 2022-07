Relax, It’s iPhone: Apple bewirbt Wasserschutz und Ceramic Shield des iPhone 13

Auf dem YouTube-Kanal von Apple gibt es zwei neue Videos. Das Video „Shake“ hebt den Wasserschutz des iPhone 13 hervor. Ein Hund springt an einem sonnigen Tag in den Pool und schüttelt das Wasser vor seiner Besitzerin ab, die gerade ihr iPhone bedient. Im zweiten Clip liegt das iPhone auf dem Tresen und mit jeder Vibration rutscht das iPhone weiter an die Kante – bis es eben auf den Boden kracht. Mit Ceramic Shield ist aber nichts passt. „Relax, It’s iPhone“ – so bewirbt Apple die aktuelle iPhone-Generation.

