iPhone 13 war 2022 das weltweit meistverkaufte Smartphone

Laut einer Studie von Counterpoint Research war das iPhone 13 im Jahr 2022 dasweltweit meistverkaufte Smartphone. Und nicht nur das: Im Top 10-Ranking sichert sich Apple gleich 8 Plätze, Samsung konnte sich die restlichen zwei schnappen. Auf die Top-10-Liste entfielen 19 Prozent der gesamten weltweiten Smartphone-Verkäufe im Jahr 2022, genauso viel wie im Jahr 2021.

Das iPhone 13 von Apple war das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2022, und zwar in den Märkten wie China, USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Darüber hinaus blieb das iPhone 13 von seiner Einführung im September 2021 bis August 2022 jeden Monat die Nummer eins. Preissenkungen nach der Markteinführung des iPhone 14 trieben den Absatz des iPhone 13 in den Entwicklungsmärkten weiter an. Die Verkäufe des iPhone 13 waren doppelt so hoch wie die des iPhone 13 Pro Max, dem zweitbestverkauften Smartphone im Jahr 2022.

Gleichzeitig hat die Pro Max-Variante mehr Umsatz generiert als die herkömmliche Pro-Version. So ist es kaum verwunderlich, dass das iPhone 14 Pro Max sich den dritten Platz sichern kann – das iPhone 14 Pro folgt erst auf Platz 8.

Das iPhone 12, das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2021, war das älteste Modell in den Top 10 des Jahres 2022. Seine Verkäufe blieben in den USA, Japan und China stabil. Die Preissenkungen, die jedes Jahr mit der Einführung eines neuen iPhones einhergehen, haben das Wertversprechen des Geräts erhöht, wobei auch die 5G-Fähigkeit eine wichtige Rolle spielte. Das iPhone SE 2022, eines der kompaktesten Telefone der Branche, landete auf dem zehnten Platz. Wie sein Vorgänger konnte es sich in Japan gut verkaufen.