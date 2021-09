Instagram: iOS 15 schaltet Stories stumm, ein Update kommt in Kürze

Viele Instagram-Nutzer und Nutzerinnen klagen seit iOS 15 über Audio-Probleme bei den Instagram Stories. So werden Stories ohne Ton abgespielt, wenn der Stummschalter am iPhone umgelegt ist. Gegenüber The Verge hat Instagram das Problem bestätigt und wird schnellstmöglich ein Update nachreichen.

Ist der Stummsschalter aktiv, wird in den Stories kein Ton abgespielt. Aber der Stummmodus ist dafür gemacht, dass Systemtöne, zum Beispiel Anrufe oder Nachrichten, stummgeschaltet sind, Audio in Apps ist normalerweise ganz normal verfügbar. In Instagram Stories aktuell nicht, hier hilft es auch nicht, die Lauter-Leiser-Tasten zu drücken.

Workaround: Einfach den Stummschalter umlegen und deaktivieren. Dann sind natürlich auch die Systemtöne wieder an, aber ihr könnt dann Stories auch mit Ton ansehen. Wenn auch dann kein Sound ertönt, solltet ihr Instagram schließen, den Stummschalter umlegen und Instagram erneut öffnen.