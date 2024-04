X: Passkey statt Passwort für einfachen Login mit dem iPhone

Das soziale Netzwerk X (App Store-Link), vormals Twitter, hat den Login via Passkey jetzt weltweit ausgerollt und vereinfacht so die Anmeldung mit dem iPhone. iOS-Nutzer und Nutzerinnen können das neue Anmeldefahren ab sofort verwenden und in den Einstellungen die entstehende Option aktivieren. Da bei einem Login mit einem Passkey kein Passwort vonnöten ist, erfolgt der Login deutlich komfortabler. Als Authentifizierungsoptionen kann man Face ID oder Touch ID verwenden.

Passkey ist sicherer als ein Passwort

Obwohl der Login mit einem Passkey einfacher und sicherer ist, bleibt der normale Login mit Name und Passwort als Option erhalten. Dennoch ist der Passkey-Login dem klassischen Passwort vorzuziehen und lässt sich in der X-App wie folgt einrichten:

Zum Anlegen öffnet ihr die X-App auf dem iPhone und klickt folgend auf euer Profilbild. Das seitliche Menü klappt aus und ihr öffnet den Menüpunkt Einstellungen und Support, um danach Einstelllungen und Datenschutz anzuklicken. Im Bereich Sicherheit und Account-Zugriff → Sicherheit → Zusätzlicher Passwortschutz lässt sich ein Passkey aktivieren. Um die Verwendung zu bestätigen, muss man einmalig sein Passwort eingeben. Über das gleiche Menü lässt sich der Passkey optional wieder deaktivieren, was allerdings keine Empfehlung ist.

So funktionieren Passkeys auf dem iPhone

Wie schon erwähnt, sind Passkeys sicherer als Passwörter, da sie vom Gerät für jeden Account einzigartig generiert werden und damit weniger anfällig für Phishing-Angriffe sind. Gleichzeitig sind angelegte Passkeys auf allen verbundenen Geräte verfügbar, die die gleiche Apple ID verwenden. Nicht nur Passwörter lassen sich verschlüsselt im iCloud-Schlüsselbund sichern, sondern auch Passkeys. Möchte man Passkeys auf iOS nutzen, muss mindestens iOS 16 oder iPadOS 16 installiert sein, zudem müssen der iCloud-Schlüsselbund und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert sein.

Stellt sicher, dass ihr stets die neuste App-Version installiert habt, um von den neuen Funktionen profitieren zu können. Nummer 10.34 ist die aktuellste Version, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.