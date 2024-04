Champions League: FC Arsenal gegen FC Bayern exklusiv bei Prime Video gucken

Der große FC Bayern hat die Meisterschaft vergeigt und hat gegen den Aufsteiger aus Heidenheim kläglich verloren. Im DFB-Pokal mussten sich die Münchener schon in der zweiten Runde dem Drittligisten aus Saarbrücken geschlagen geben und haben jetzt nur noch eine Chance auf einen Titel. In der Champions League ist der FC Bayern noch mit von der Partie und muss heute Abend zeigen, dass sie die Niederlage in Heideheim verdaut haben. Im Emirates Stadium in London empfängt der FC Arsenal die Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel.

FC Arsenal vs FC Bayern exklusiv bei Prime Video

Das Auswärtsspiel der Bayern zeigt hierzulande exklusiv Amazon Prime Video, sodass eine Mitgliedschaft für das Live-Event erforderlich ist. Die Gunners haben nach dem 10:2 im letzten Aufeinandertreffen der beiden Clubs in der Champions League noch eine Rechnung mit dem deutschen Rekordmeister offen, der seinerseits unbedingt zum ersten Mal seit 2020 ins Halbfinale der Champions League will. Im Gegensatz zu Bayern führt Arsenal aktuell die Tabelle in der Premier League an und geht mit breiter Brust voraus, da die letzten beiden Spiele in der Liga zugunsten von Arsenal ausgegangen sind.

Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in London, wobei die Vorberichterstattung schon um 20 Uhr startet. Präsentiert wird das Spiel von Sebastian Hellmann und seinen Gästen Miroslav Klose, Matthias Sammer und Josephine Henning. Die Kommentatoren sind wieder Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Champions League bei Prime Video: Diese Geräte werden unterstützt

Um Champions League bei Prime Video sehen zu können, benötigt ihr natürlich eine aktive Prime-Mitgliedschaft. Wer möchte, kann Prime Video auch unverbindlich 30 Tage kostenlos testen und so heute Abend live mitfiebern. Live-Events kann man im Browser und über die Prime Video-App auf mehr als 650 Geräten verfolgen, unter anderem auf iPhone, iPad, Android, Mac, Windows, Apple TV, Google Chromecast, PlayStation, Xbox und mehr. Natürlich ist der Empfang via Fire TV und Fire TV Tablet ebenfalls möglich.