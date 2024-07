MagentaTV: Kundschaft wird nach EM-Panne entschädigt

Die Fussball-Europameisterschaft ist noch immer in vollem Gange: Heute Abend stehen beispielsweise die ersten Viertelfinal-Spiele an, darunter auch die Partie Deutschland gegen Spanien um 18 Uhr, sowie Portugal gegen Frankreich um 21 Uhr. Während beide Matches auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD (18 Uhr) und ZDF (21 Uhr) zu sehen sind, gab es am Dienstag dieser Woche eine Achtelfinal-Partie, die exklusiv beim Bezahldienst MagentaTV lief: Österreich gegen die Türkei.

Da das EM-Spiel aufgrund der Beteiligung des Nachbarlandes und rund drei Millionen in Deutschland lebenden türkischstämmigen Menschen entsprechend großes Interesse hervorrief, versammelten sich im Verlauf des Dienstages mehr als 100.000 Fans auf der MagentaTV-Website, um noch schnell ein Abo für den TV-Streaming-Dienst abzuschließen. Die Telekom schaffte es allerdings nicht, allen Anfragen noch vor dem Anpfiff gerecht zu werden und die Buchungen entsprechend abzuarbeiten. Da das erste Tor für die Türkei bereits nach rund einer Minute Spielzeit fiel, verpassten etliche Fans den Beginn der Partie und zeigten sich dementsprechend enttäuscht.

Die Telekom will nun der verärgerten Kundschaft ab Montag der nächsten Woche eine Entschädigung bieten und das Geld für den ersten Monat von MagentaTV zurückerstatten. Dazu muss man als Betroffener allerdings selbst aktiv werden und die Erstattung auf der Website der Telekom beantragen. Wie der Spiegel berichtet, gibt die Telekom an, dass der Stream auf MagentaTV selbst „ohne Probleme gelaufen“ sei. „Die Die Überlastung habe sich auf den Anmeldevorgang beschränkt und sei erst kurz vor der Ausstrahlung aufgetreten.“ Allerdings hatte es auch schon zu Beginn des Turniers ähnliche Beschwerden gegeben, als viele Fans ein MagentaTV-Abo abschließen wollten, aber in einer nicht enden wollenden Warteschlange festhingen.

Notlösung am Dienstagabend: Kostenloser YouTube-Livestream

Am Dienstagabend bot die Telekom angesichts des großen Kundenansturms zumindest eine Notlösung. Die betroffene Achtelfinal-Partie wurde zunächst über die MagentaTV-Website für die Warteschlangen-Kundschaft kostenlos übertragen und kurz darauf auch frei verfügbar bei YouTube gestreamt. Ehe alle Fans diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen konnten, war das erste Tor nach 57 Sekunden aber bereits gefallen.

Für die Fussball-Europameisterschaft, die in diesem Jahr in Deutschland stattfindet, hatte sich die Telekom mit dem eigenen TV-Streaming-Dienst MagentaTV die Übertragungsrechte an allen 51 Partien des Turniers gesichert. Lediglich fünf Partien, darunter auch das oben erwähnte Achtelfinale am Dienstagabend, liefen jedoch exklusiv bei MagentaTV. Für letzteres braucht es bis zum Turnierende nun auch kein Abo mehr: Alle noch anstehenden EM-Spiele sind neben der Übertragung bei MagentaTV auch in der ARD, im ZDF oder bei RTL zu sehen. Alle Infos zu MagentaTV gibt es auf der Website der Telekom.