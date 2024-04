Facebook Messenger: So könnt ihr ab sofort HD-Fotos versenden

Meta kündigt an, dass man Fotos im Messenger (App Store-Link) fortan in hochauflösender Qualität versenden und gleichzeitig Dateien bis zu einer Größe von 100 MB teilen kann. Da die neuen Funktionen schrittweise freigeschaltet werden, stehen sie nicht sofort bei allen Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung.

Foto in hoher Qualität im Messenger versenden

Der Versand stark komprimierter Fotos geht schnell und benötigt wenig Datenvolumen, allerdings sind die Bilder dann auch etwas unscharf. Mit der neuen HD-Option könnt ihr Fotos in High-Definition versenden und müsst dabei wie folgt vorgehen.

Auf dem iPhone müsst ihr dazu auf das Foto-Symbol drücken, damit ihr aus den zuletzt aufgenommen Fotos wählen könnt. Sucht dann einfach die Bilder aus und schaltet oben rechts das kleine HD-Symbol an. Der Messenger verschickt die Bilder dann in klarerer und scharfer Qualität, damit mehr Details erkennbar sind.

Dateien mit bis zu 100 MB versenden

Ihr habet besonders große Dateien? Im Messenger-Chat könnt ihr diese ab sofort mit bis zu 100 MB versenden, in dem ihr die Plus-Schaltfläche drückt und dann eine Datei auswählt, zum Beispiel eine Word- oder PDF-Datei.

Gemeinsame Alben mit Freunden erstellen

An Geburtstagen oder Partys knipsen viele Smartphones oftmals viele Fotos. Im Messenger könnt ihr die Bilder Zusammenringen und gemeinsame Alben mit Freunden anlegen und so die schönsten Momente teilen. Und so erstellt man ein neues Album im Gruppenchat:

Wählt mehrere Fotos aus, in dem ihr auf das Foto-Symbol drückt.

Mit „Album erstellen“ ein neues Album anlegen.

Weitere Fotos können einfach hinzufügt werden.

Ein Album umbenennen:

Klickt auf das Album und dann auf das Drei-Punkte-Menü.

Über „Name editieren“ könnt ihr ganz einfach den Namen ändern.

Alle Gruppenmitglieder können Bilder und Videos im Album sehen, neue hinzufügen, löschen oder herunterladen. Mit einem Tipp auf den Namen des Gruppenchats → Medien gelangt ihr schnell zu allen Inhalten des Albums. Diese Funktion wird in den nächsten Wochen eingeführt.

Über QR-Codes Freunde hinzufügen

Man muss nicht mehr zwingend nach einem Namen oder Telefonnummer suchen, sondern kann fortan einfach einen QR-Code teilen. Über diesen Code können neue Freunde hinzugefügt werden, ohne weitere Daten teilen zu müssen. Mit der Kamera des Smartphones funktioniert das sogar besonders schnell.

Der Facebook Messenger steht kostenlos zum Download für iPhone und iPad bereit. Nutzt ihr den Messenger überhaupt noch? Auf meinem iPhone ist der Facebook Messenger nur noch ein Überbleibsel der alten Zeiten.