Neue Sonos-App soll am 7. Mai mit frischem Design starten

Bei Sonos dürfte es in den nächsten Wochen ordentlich rund gehen. Es steht nicht nur der Launch der ersten Kopfhörer des Unternehmens an, sondern auch eine Neuheit, die alle Nutzerinnen und Nutzer des Multiroom-Systems betreffen wird. Wie The Verge erfahren hat, wird Sonos seine App runderneuern.

Laut dem Bericht soll das umfangreiche Update am 7. Mai sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store bereitgestellt werden. „Ausgehend von Screenshots, die von Personen zur Verfügung gestellt wurden, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, erhält die App einen neuen Anstrich. Sonos arbeitet außerdem daran, die Einrichtung der Produkte zu vereinfachen und die Konnektivität zwischen den zahlreichen Lautsprechern zu verbessern“, heißt es.

So verändert sich die Sonos-App mit dem nächsten Update

Im Vergleich zur aktuellen App fällt auf, dass die neue Version auf die Hauptnavigation am unteren Bildschirmrand verzichtet. Dort sind bisher Favoriten, Lautsprecher oder auch Suche und Einstellungen untergebracht.

Über eine neu gestaltete Startseiten, die übrigens frei sortiert werden kann erhält man mit der neuen App Zugriff auf alle Musik-Dienste und Favoriten, auch eine Suche ist direkt griffbereit. Und was ich sehr praktisch finde: Ein Mini-Play ist überall in der App sichtbar, sobald eine Wiedergabe aktiv ist. So kann man beispielsweise jederzeit die Lautstärke anpassen.

Insgesamt wirkt das gesamte Look & Feel der kommenden Sonos-App etwas moderner. Ab dem 7. Mai könnt ihr sie dann auch auf eurem iPhone und iPad installieren.