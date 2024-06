Sonos bringt numerische Lautstärkeanzeige in die App zurück

Ich frage mich ja immer noch, wie eine Firma wie Sonos es geschafft hat, den Karren so an die Wand zu fahren. Warum musste man die neue App (App Store-Link) so sehr über das Knie brechen und Funktionen streichen, nur damit die App moderner aussieht? Viele Nutzer und Nutzerinnen haben sich diese Frage sicherlich schon mehrfach gestellt, doch man muss damit leben, was man vorgesetzt bekommt. Nach massiver Kritik bringt Sonos App-Funktionen häppchenweise zurück und hat jetzt das nächste Update veröffentlicht.

Mit Version 80.03.06 gibt es wieder eine numerische Lautstärkeanzeige, die per Zahl anzeigt, wie weit der Schieberegler für die Lautstärke geschoben wurde. Des Weiteren verbessert das Update die Kanalwahl, wenn Lautsprecher mit SonosNet verbunden sind, ebenso könnt ihr wieder zwischen der Mono- und Stereoausgabe beim Sonos Amp wählen.

Neue Sonos-App hat viele enttäuscht

Updates sind immer gut, allerdings bringt Sonos einfach nur alte Funktionen zurück. Wie lange dieses Spiel noch gespielt werden muss, ist fraglich, ebenso, ob man wieder zurück zum bekannten Funktionsumfang kommt. Die App-Entwickler haben keine Zeit um neue Funktionen zu entwickeln, da sie nur damit beschäftigt sind, alte Features wieder in die App zu integrieren.

Die alte Sonos App war sicherlich kein Highlight, jedoch gab es keinerlei Probleme und funktionstechnisch war die App der jetzigen Version deutlich überlegen. Sonos hätte sich für das Redesign einfach mehr Zeit nehmen müssen, jedoch wollte man die neue App zwingend veröffentlichen, damit Sonos die Ace-Kopfhörer in den Markt einführen konnte. Schlechtes Timing würde ich sagen.