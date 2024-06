Amazfit Helio Ring: Smarter Fingerring jetzt auch in Deutschland erhältlich

Neben der Apple Watch und anderen Smartwatches buhlen auch immer mehr smarte Fingerringe, die im Inneren mit Sensoren ausgestattet sind, um die Gunst der Kundschaft. Einer der bekanntesten dürfte der Oura Ring sein. Und auch der mittlerweile wohlbekannte Wearables-Hersteller Amazfit hat nun die Verfügbarkeit seines neuen Amazfit Helio Rings auf dem europäischen Markt bekanntgegeben.

Der Amazfit Helio Ring ist laut Aussage von Amazfit „für Menschen gemacht, die ihre persönlichen Leistungen steigern und Limits durchbrechen möchten. Der Schlüssel dazu liegt in der perfekten Balance zwischen Training und Regeneration. Letztere misst und analysiert der Amazfit Helio Ring präzise und liefert zusammen mit den innovativen Funktionen der Zepp App KI-basierte Handlungsempfehlungen.“ Das sind die Kernfunktionen des Amazfit Helio Rings:

Angenehm: Leichtes Wearable aus hautfreundlicher Titanlegierung eignet sich ideal für die Überwachung von Schlaf, Fitness und Gesundheit, wiegt bis 4 Gramm, ist nur 2,6 mm dick und bis 10 ATM wasserdicht.

Leichtes Wearable aus hautfreundlicher Titanlegierung eignet sich ideal für die Überwachung von Schlaf, Fitness und Gesundheit, wiegt bis 4 Gramm, ist nur 2,6 mm dick und bis 10 ATM wasserdicht. Einzigartig: Die EDA-Sensor-Technologie und die große Nähe des Sensors zum Puls ermöglichen eine hoch präzise Messung der Gesundheitsdaten. Auch ein Bio-Tracker PPG Herzfrequenzsensor und ein Temperatursensor sind mit an Bord.

Die EDA-Sensor-Technologie und die große Nähe des Sensors zum Puls ermöglichen eine hoch präzise Messung der Gesundheitsdaten. Auch ein Bio-Tracker PPG Herzfrequenzsensor und ein Temperatursensor sind mit an Bord. Spezialisiert: Zeigt wertvolle sportliche Daten an, darunter VO2 Max, Trainingsbelastung, Sauerstoffgehalt des Blutes, Stress sowie eine präzise Verfolgung der Herzfrequenz an.

Zeigt wertvolle sportliche Daten an, darunter VO2 Max, Trainingsbelastung, Sauerstoffgehalt des Blutes, Stress sowie eine präzise Verfolgung der Herzfrequenz an. Einfach: Zusammenführung der Daten von Ring und Smartwatch über Bluetooth LE in der Zepp-App eröffnet eine einmalige 24/7-Überwachung samt Analyse und KI-basierten Anleitungen für die ideale Regeneration.

Zusammenführung der Daten von Ring und Smartwatch über Bluetooth LE in der Zepp-App eröffnet eine einmalige 24/7-Überwachung samt Analyse und KI-basierten Anleitungen für die ideale Regeneration. Intuitiv: Täglicher Readiness Score gibt Auskunft über die körperliche und geistige Erholung.

Täglicher Readiness Score gibt Auskunft über die körperliche und geistige Erholung. Übersichtlich: Die Zepp-App sammelt alle Daten in der neuen Erholungsübersicht, inklusive der Schlafbewertung, der vollständigen Erholungszeit, der Herzfrequenzvariabilität (HFV) im Schlaf und der Ruheherzfrequenz im Schlaf.

Die Zepp-App sammelt alle Daten in der neuen Erholungsübersicht, inklusive der Schlafbewertung, der vollständigen Erholungszeit, der Herzfrequenzvariabilität (HFV) im Schlaf und der Ruheherzfrequenz im Schlaf. Vernetzt: Teilen der Daten mit relevanten Apps und Communities wie Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit und Apple Health. Es stehen insgesamt vier Sportmodi zur Verfügung.

Amazfit Helio Ring lässt sich kabellos aufladen

Der Amazfit Helio Ring lässt sich kabellos über eine mitgelieferte Ladestation in rund 1 Std. und 40 Minuten aufladen. Danach hält der integrierte Akku bis zu vier Tage lang, je nach Nutzungsszenario. Genutzt werden kann das smarte Wearable ab Android 7.0 oder iOS 14.0 oder neuer über die Zepp-App (App Store-Link).

Der neue Amazfit Helio Ring ist ab sofort in den zwei Ring-Größen 10 und 12 (weitere Größen von 7 bis 13 sollen folgen) in der Farbe Titan auf der Website von Amazfit zum Preis von jeweils 299,90 Euro bestellbar. Größe 10 soll ab dem 20. Juni verschickt werden, der Ring in Größe 12 wird voraussichtlich Anfang Juli eintreffen.